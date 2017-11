Míchel: "Todos los equipos tuvieron opciones en el Bernabéu"

A tenor de los visto y oído en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, Míchel tiene fe en sacar algo positivo del Bernabéu aunque hasta ahora no se haya puntuado a domicilio en los siete partidos anteriores.

"Si podemos puntuar o lograr una victoria, pues fantástico, pero nuestra ilusión va a seguir intacta. Me da igual el escaparate, necesitamos los puntos y valen igual en todos los campos. Los datos de las salidas están ahí, han sido complicadas, pero aun así el equipo está vivo y lo esta demostrando. Son números indiscutiblemente malos, ni siquiera podemos poner el hecho de haber jugado contra rivales de la parte alta de la tabla", explicaba el técnico madrileño.

"Afrontamos el partido como lo hicimos en el Camp Nou, buscaremos las posibilidades que tenemos y trataremos de agrandaras para hacer daño al Madrid. Hay posibilidades, vamos con nuestras intenciones y tenemos las mismas necesidad de puntos que ellos. Sabemos que el calendario está así. Entendemos que es mucho mas difícil tener buenos resultados en estos campos, pero nunca se sabe, donde pensábamos tener buenos resultados no lo conseguimos. Al Camp Nou íbamos en una situación peor que ésta y el equipo estuvo dentro del partido durante los 90 minutos y no dimos la impresión de ser un equipo abatido ni caído", prosiguió el entrenador malaguista.

"Nadie que juegue contra el Madrid es favorito en el Bernabéu, hay que asumir eso. Todos los equipos han tenido opciones en el Bernabéu, eso es lo que queremos. Es un equipo demoledor y no nos va a dejar, pero vamos a intentarlo", dijo Míchel, que no cree que Cristiano atraviese un bache: "Aunque se le diese mal el Málaga, es un jugador que no admite dudas. No nos obsesionamos con él, hay muchos jugadores para tapar: Isco, Modric, Kroos...".