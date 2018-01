Samu, el siguiente

Samu García está bastante cerca de convertirse en el próximo fichaje del Málaga. Las negociaciones con el atacante de La Luz están próximas a culminar. El Levante no contaba con el jugador y la salida se ha encontrado con una cesión con opción a compra en caso de que el Málaga salve la categoría.

El propio jeque Al-Thani decía a través de las redes sociales que "Samu es bienvenido en cualquier momento". Y está cerca de concretarse ese deseo. Es una de las opciones en las que trabajaba desde semanas atrás la dirección deportiva para el ataque, como se contaba ayer. Se ha acelerado en las últimas horas, aunque aún no está firmado el acuerdo.

Samu no ha jugado demasiado en el Levante. Intervino en 15 encuentros y 470 minutos en lo que va de campaña, la mayoría de ellos en la Copa del Rey. Apenas 189 minutos en Liga y sin mucha continuidad.

He is most welcome anytime 💙💪🏾