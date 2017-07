Principio de acuerdo en 15 millones por Camacho

La marcha de Ignacio Camacho al Wolfsburgo está a punto de fructificar. De hecho, según fuentes cercanas al jugador el acuerdo está al "99%" y únicamente restaría dilucidar la cuantía de un bonus para que el centrocampista ponga rumbo a la Bundesliga. Finalmente la operación se cerrará en 15 millones de euros fijos.

Así las cosas, sólo falta el ok del club de Martiricos para que la venta sea un hecho, aunque todas las partes están de acuerdo y la operación no tiene visos de caerse, tal y como ocurriera el pasado año con el West Bromwich Albion. Hoy Camacho no se entrenó con permiso del club en la vuelta al trabajo, aunque el Málaga y el conjunto alemán acumulan varios días negociando.

Cabe recordar que al aragonés sólo le restaba un año más de contrato con el Málaga, por lo que en Martiricos están ante la última oportunidad de poder sacar rédito a un jugador indispensable en los últimos años. El jugador ya decidió que este era el verano para marcharse, sobre todo teniendo en cuenta que el Wolfsburgo prácticamente le va a triplicar la ficha que percibía en la Costa del Sol.