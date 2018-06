Otro malagueño que se deja querer

Es normal que un futbolista quiera vestir la camiseta del equipo de su ciudad, sea cual sea. Y es habitual que esos mismos futbolistas hagan públicos sus deseos. En ese club entra Alberto Escassi, que actualmente milita en el Numancia. "Me haría ilusión, claro. Soy del Málaga, es mi ciudad y me encantaría jugar en el equipo de mi tierra. Son pensamientos y sueños...", afirmó en una entrevista concedida a BeSoccer.

El chico militó en la cantera y ya sabe lo que es medirse al Málaga. De hecho, fue el autor del 2-1 del partido entre ambos equipos en Soria en la Copa del Rey. "Cuando me enteré del cruce me hizo especial ilusión. Tengo muchos amigos allí y siempre he sido seguidor del Málaga. La gente me ha metido mucha caña, pero son cosas del fútbol. Me debo al Numancia y a sus intereses".

A pesar de los guiños, explicó su situación contractual: "Renové dos años con el Numancia y mi pensamiento es seguir aquí. Es un equipo que hace las cosas muy bien, cuida a su gente y en el que me encuentro muy cómodo". Además, hay que recordar que el Numancia está inmerso en los play off de ascenso a Primera División, teniendo que medirse al Zaragoza.