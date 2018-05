Una mañana de fútbol en La Rosaleda siempre es diferente. Anticipa lo que se viene, Segunda División. Porque jugar a las 12:00 siempre recordará a aquellos mágicos partidos de la 98-99, al ascenso de Peiró, a la falta de Bravo al Albacete. Esta no tiene ese sabor dulce, al contrario, seguir jugando este curso es un castigo para los aficionados, a los que además su técnico hace pocos regalos.

Casi por abrasión, se ha tenido que rendir y poner a Andrés Prieto como portero titular. Para el alicantino será también una mañana distinta. No es su estreno en Primera División, pero sí lo es en La Rosaleda. Si la cosa va bien, será en un ambiente medianamente festivo porque la iniciativa del V Día de la Infancia llenará de juventud y colorido las gradas del templo malacitano.

El portero tiene ante sí la oportunidad de reivindicarse y mandar un aviso para este verano: el que venga tendrá que sudar para ser titular. Lástima que sólo él pueda demostrarlo en el césped. Otros no están ni en la lista.

José González sigue sin hacer pedagogía de club y completó una lista de convocados sin, por ejemplo, Rolón y Juanpi. A estas alturas tirar de los cedidos suena a broma pesada. Borja Bastón, Ideye, Success, Rolan... Gente que se irá en unas semanas por la puerta de atrás con el Málaga en Segunda y los bolsillos llenos. Contrasta además con lo que hará Abelardo. El asturiano se ha dejado a unos cuantos futbolistas en Vitoria y además anuncia que moverá el árbol. Dice el técnico del Alavés que le parece de justicia porque muchos de los que no han tenido tanto protagonismo también han ayudado a salvar la categoría. Poco más que añadir. Las comparaciones, además de odiosas, en este caso son dolorosas.

El Alavés, ay, el Alavés, parecía un muerto viviente en el arranque de la competición. En el Málaga se jactaban de aguantar al entrenador y ponían a los vitorianos como ejemplo porque había movido ya el banquillo varias veces y no salía del pozo. Inconscientes.

No está de más recordar, por otro lado, el escenario de Primera División hace justo una vuelta, cuando el Málaga viajó a tierras vitorianas. Los malacitanos tenían 11 puntos, uno menos solamente que los de Abelardo y a tres del Deportivo, que marcaba la salvación. Los de Míchel, cómo no, cayeron estrepitosamente en Mendizorroza. Desde entonces, unos no dejaron de cavar la fosa y otros salieron disparados hacia arriba. 41 puntos tienen los vascos por los tristes 20 del colista. La vida...

También será interesante ver cómo reacciona la afición ante la posible presencia de caras conocidas en el palco. Algunos de los Al-Thani se dejaron ver en el homenaje a Ben Barek y también están por Málaga tanto Mario Husillos como Joaquín Jofre. En la última cita, todos se ahorraron el bochorno de escuchar el veredicto de los malaguistas. Igual hoy, con la herida algo más cerrada por el paso de los días, no se llevan el lote de pitos y cánticos que se les dejó en consigna entonces.