El club marca Gijón como el escenario de regreso para Sandro

Hay máxima precaución con la situación de Sandro Ramírez. El ariete canario volvió de Leganés con una lesión muscular de grado 1 en los isquitibiales de su pierna derecha, producida en una zona próxima a la de su última lesión y que le tuvo durante casi dos meses fuera de juego. No reviste ni mucho menos la misma importancia, pero aprovechando el parón se decidió ser cautos con el jugador, que no acudió a la llamada de Celades con la sub 21 a fin de que pase las próximas semanas con los servicios médicos del Málaga.

El ex barcelonista es el máximo goleador del equipo (nueve entre Liga y Copa). Se le necesita y no se pueden cometer riesgos con él. Por eso ayer comenzó su recuperación en el Ciudad de Málaga con un plan claro: ayudar a sus compañeros en Gijón. El partido del Sporting es el objetivo que se ha marcado el cuerpo técnico para el regreso de Sandro, aunque nadie en el club lo descarta para el choque contra el Atlético de Madrid en La Rosaleda. Lo dejan en seria duda para recibir a los de Simeone y todo apunta a que se preferirá no forzar para que el punta malaguista esté en las mejores condiciones para la fundamental cita del miércoles 5 contra los de Rubi (20:30).

No en vano las lesiones musculares de grado 1 acosumbran a necesitar un tiempo de recuperación que ronde los 10 o 15 días. Con 13 entre el empate en Butarque y la visita del Atlético, que reapareciese ahí sería forzar la máquina tras dos lesiones seguidas en la misma zona. Caer en Gijón pondría en un gran aprieto. Y de su diestra depende buena parte de la salvación.