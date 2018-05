El mejor retrato de José

Un día antes de irse, José González consiguió hacer el mejor retrato del Málaga que se le recuerda tras infinidad de intervenciones públicas. Se muestra duro con muchos jugadores y asume que quizás fue demasiado indulgente durante estos meses: "Me imagino que el que en su vida particular es responsable se sentirá mal y el que en su vida particular no es tan responsable le importará poco. Ya eso depende del individuo. Pero mañana [por hoy] tienen que competir los que jueguen porque somos responsables de lo que se ha generado. Habíamos competido con Dépor, Madrid... De buenas a primeras hemos hecho el ridículo. Nos han hecho siete goles en dos partidos, con la sensación de que no se lo merecen ni ellos. Quizás uno de mis fallos es que he defendido mucho a la plantilla. El que dé el paso al frente mañana tiene que hacer un papel digno".

Sobre el funcionamiento del club, también dejó buenas perlas: "Mi opinión es muy relativa, pero creo que es necesario recuperar una identidad, tengo muchos buenos amigos malaguistas y hay que escucharles. Estamos en una situación difícil y no creo en los mesías. Creo en la organización fundamentalmente. Lo dije hace unas semanas, yo viví un Málaga a punto de descender jugando contra mi Cádiz, se salvaron de bajar a Segunda B contra nosotros. Hay que sacar lecturas y conclusiones más que importantes de cara al futuro del club. Me gustaría, desde fuera, que se escuchase a muchísima gente. Se necesitan muchos malaguistas en el equipo. En cada rival encontramos ex malaguistas y malagueños. Mucha gente que ha ayudado a crecer al Málaga en lo que ha sido. Lo que significa Tapia, por ejemplo, tiene que ser escuchado. Fernando Peralta, Salguero, Duda, Weligton, Juan Rodríguez... Hay que hacer las cosas desde prácticamente cero".

Decepción es una palabra que tenía que aparecer. José hace autocrítica: "Estoy decepcionado conmigo mismo, venía a resucitar a un enfermo que estaba en la UVI y yo tenía la ilusión de regenerarlo. No he conseguido meterlo en la pelea y dejarlo al menos en la orilla. Tengo que recapacitar y hacer mi propia autocrítica. En el fútbol todo se puede hacer mejor pero a veces la pelotita esconde muchas miserias. Y el gol, ha faltado el gol. El año pasado se hicieron 49 goles. Con nuestros números estás condenado a sufrir y es una de las mermas que ha sufrido el equipo". Sobre quién será el portador del brazalete, está por ver: "No lo he pensado, me tocará elegirlo a mí, posiblemente. Es un dato que me pasó inadvertido, preguntaré al club. O será alguien que sea representativo en el campo."

El rival es lo que menos importa ahora mismo, pero lo utiliza como ejemplo de gestión: "El Getafe no es flor de un día. Ha descendido y no ha pasado nada, ha subido en un año. Te puedes equivocar un año, pero manteniendo identidad y sentido común… Es admirable. Siempre llevan una línea y saben lo que quieren. Desde hace años".

A pesar de las críticas, el gaditano admira al malaguismo: "Lo que me llevo de aquí de Málaga es que tiene una gran afición, me recuerda a la de mi tierra, tiene pasión, identidad. Esto es un sentimiento. ¿Qué se puede pedir en estos momentos? No más que lo que están mostrando. Espero que la temporada que viene disfruten de un ascenso, pero me gustaría que fuese desde unos cimientos". "¿Entiende que se sospeche de tanto lesionado?", le preguntaron, la respuesta no dice nada y lo dice todo. "A veces ocurren muchas circunstancias que puede llevar a esta situación. En el fútbol entiendo que se piense de todo", aseveró José, que pone punto y final a su trabajo. ¿Más entrenamientos? Mañana noche se cierra el telón". Hoy, claro.