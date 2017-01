"Fue de los mejores partidos en actitud y jugar el balón"

No se puede usar el calificativo contento para definir el estado del Gato Romero, su competitividad se lo impide. Pero al menos se marchó del Bernabéu con luces de cara a próximas fechas. Se perdió aunque mostrando buenas maneras. "No hay derrota dulce, pero me quedo con el trabajo. Desde que estoy en Málaga fue uno de los mejores partidos en actitud, tener el balón y jugarlo, eso sí, llegó a afirmar el técnico charrúa.

Fue, de hecho, la conferencia de prensa en la que más elogios vertió hacia sus futbolistas. Y no era para menos. "Estoy muy tranquilo por el trabajo del equipo. Jugamos con gente de la zona alta, como demostraron el Celta, que ganó al Madrid, o la Real, que jugó bien con el Barcelona. Hoy [por ayer] tocó con el líder, tirando de toque, buen futbol y con llegadas. Pudimos marcar y empezar ganando. La imagen del equipo es muy buena y se ve una línea ascendente para el próximo partido", señaló pensando ya en el duelo contra el Osasuna del viernes.

Ellos tienen un gran número de jugadores en el medio, e intentamos equipararlo con Joaquín y Baptista arriba"En Champions es importante no encajar en casa, intentaremos llevarnos el mejor resultado posible"

Sergio Ramos fue el factor diferencial en el marcador. También en el juego, bajo el punto de vista del entrenador uruguayo:- "El equipo estaba muy bien. Plantamos cara en la zona media, donde era necesario para no correr tanto y estar cerca del área. En el campo estuvo igualado, jugamos bien al fútbol y defendimos bien. Tuvimos oportunidad de irnos con un punto a casa", comentó el Gato Romero, que casi se mostró resignado ante el doblete de Sergio Ramos a balón parado: "Por más que lo trabajes, el balón va a ir ahí y él tiene esa contundencia que da puntos. Lo de Ramos es normal. Todos saben que en el Madrid el balón va a ir a para él. Es quien hace los goles decisivos. Le haces marca al hombre, le pones un segundo en zona para que no remate... Pero hay jugadores imposibles de frenar. A Cristiano y Benzema los paramos bien y sabes lo que tienes que hacer a nivel de papel, pero dentro del campo es diferente".

Aplacado se mostró el técnico del Málaga al valorar el 2-0 ilegal. "No pude ver la acción. Si fue fuera de juego y vas 1-0 las posibilidades son otras, pero eso no cambia nada ahora. Lo único que estoy tranquilo es con el trabajo hecho. Han salido con la misma dinámica en la segunda parte aun perdiendo 2-0, han buscado portería, no nos metimos atrás y la valoración personal es esperar que sigamos en este camino", aseveró.