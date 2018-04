"No quiero que digan que somos un muerto andante"

A José González le da miedo que su equipo pueda hacer el mayor de los ridículos. Como si bajar a falta de cinco jornadas, llevar sentenciado más de diez y sumar sólo 17 puntos en 33 partidos no fuese suficiente.

"Sabemos que se ha defraudado a mucha gente, que hay muchos trabajadores del club que te hacen la vida más sencilla cada día y les hemos fallado también. También a los aficionados, pero sabemos que somos profesionales y que mañana tenemos un partido complicado ante un equipo que viene de una racha fantástica, que genera mucho fútbol y que si no le metemos intensidad pues podría ser el mayor de los ridículos. Así que nos toca meter pata, meterle intensidad y demostrar que hay amor por lo que hacemos", afirmó el entrenador gaditano.

El técnico asegura que esta semana no hará cambios pensando en el futuro del club (que debería ser pensar sólo en Segunda). Unos argumentos muy débiles: "El futuro es incierto para todo el mundo. Pensar en el futuro con esta plantilla es un poco utópico. Ahora mismo, no se me ha comunicado nada y voy a intentar hacer el mejor once posible cada semana para competir, para que no puedan decir que somos un muerto andante. La competición es muy exigente, vemos que dándolo todo no conseguimos ganar. Si no lo damos todo y no ponemos a los mejores quizás no tengamos ni esa posibilidad. Vamos a intentar ser competitivos entre todos. Nadie va a permitir que se bajen los brazos".

Sobre la afición, dijo lo siguiente: "Venimos de un descenso, tenemos un partido ante nuestra afición y debemos ofrecerle la mejor cara posible. Seguro que están disgustados, intentaremos hacerles ver que damos todo lo que tenemos y que a lo mejor no estamos capacitados para más. Pienso que habrá un ambiente difícil para el jugador, pero así está siendo toda la semana. Es difícil convivir con el fracaso, aceptarlo. Pero hay que hacerlo y trabajar de la misma manera y más si cabe. Eso es lo mínimo que se merece la afición"