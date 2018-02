"En el minuto 60 íbamos 2-0"

Una de las derrotas más crueles de la funesta presente temporada estuvo acompañada por la rueda de prensa más cristalina de José González. Aún dañado por la tremenda cornada, con el alcohol que echó algunas jugadas polémicas trascendentales en el desenlace. Un José sencillo, claro y cercano, que no pudo reprimirse. "Intento ser respetuoso con los arbitrajes, me callé el juego de fuera de Calleri, que era fuera de juego y por eso no se tira Roberto; me callé los de Eibar y me callo los de hoy [por ayer]. Íbamos ganando 2-0", comenzó el técnico: "El árbitro se equivocó en una situación determinante. El fútbol es meter goles y que no te metan, íbamos 2-0 ante el Valencia, era fantástico, para nosotros que somos los peores de la liga. Por eso estamos muy rotos, nos cambia radicalmente la situación".

"Sé que esto va a sonar aquí en Málaga, quizá en Valencia con los aficionados del Levante. En el resto de España no, porque somos el último y no tenemos trascendencia. No quiero pensar que lo quieren hacer mal, porque el de la semana pasada se fue a la nevera, pero me cuesta pensar que vean algo que no sucede. Es imposible, no ha sucedido. El linier no ha levantado el banderín, lo tengo clarísimo, a partir de ahí si se ven cosas que no han ocurrido... Ver algo que no ha ocurrido es imposible, por eso me duele todavía más", continuó el gaditano, visiblemente dolido por un palo en la línea de flotación anímica del vestuario: "No creo que nos merezcamos los golpes que nos estamos llevando. La afición estaba disfrutando y pensaba que con ellos tirábamos para adelante. Ahora me encuentro sin lateral izquierdo, con el central expulsado... íbamos a Bilbao de otra manera".

Sí reconoció el entrenador blanquiazul el penalti a Rodrigo -"Es claro", dijo-, que prefiere mirar al horizonte: "Nos toca levantar el ánimo, pensar que vamos a hacer la machada. El equipo está compitiendo mejor, pero no conseguimos el triunfo". "Tuvimos a Atlético y Valencia, segundo y tercero. No creo que ninguno de los dos haya sido superior a nosotros, me hace pensar que estábamos cerca de la victoria. No fue la suerte, fue otro factor. Todos los entrenadores dicen que merecemos más, pero es un palo muy, muy, muy duro", agregó.

Muy cuestionados fueron sus cambios, algo que José González justificó. "No quiero culpabilizar a nadie, es muy fácil señalar. Hay veces que hay antipatías señaladas en algunas circunstancias y no me quiero guiar por eso. Sé lo que necesito en cada momento y cuál era la pieza adecuada. Mi cabeza está limpia respecto a todos ellos, intento sacar el potencial de las virtudes que tienen, que a veces no son las que gustan al espectador. Necesitaba trabajo", reconoció entrando en situaciones particulares: "Iba a entrar Adrián porque Ideye estaba cansado, pero vino el golpe del segundo gol en un balón un poco absurdo. Nosotros somos unos pobres y nos cuesta meter un gol, tenemos que defenderlo. Rolan no tiene trabajo defensivo y yo tenía que defender. Me habré equivocado, pero tan determinante como un 2-0 seguro que no".

"Tengo muy presente que en el minuto 60 íbamos 1-0, a partir de ahí podemos hacer todos los análisis. Le iba el Málaga ganando al tercero y haciendo creer a su afición. No le creaban ocasiones al Málaga. El último estaba superando al gallito, que le saca muchos puntos, y en ese momento creo que sí puede ser de las más duras que se puede vivir. Pienso que le he ganado al Valencia y he perdido injustamente", remachó José, que dejó una reflexión contundente: "No será plato de buen gusto cuando se entere de que se haya equivocado. No creo que tenga una animadversión".