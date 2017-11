La idea es que el Santiago Bernabéu no sea ningún potro de tortura. Para un equipo en la situación del Málaga cada punto es oro y por ello Míchel descarta tanto rotaciones como cambios tácticos importantes pese a la cercanía de la Copa. La mentalidad es ir a sumar. "Afrontamos el partido como lo hicimos en el Camp Nou, buscaremos las posibilidades que tenemos y trataremos de agrandaras para hacer daño al Madrid. Hay posibilidades, vamos con nuestras intenciones y tenemos la misma necesidad de puntos que ellos", aseguraba el técnico malaguista en la previa del choque.

No obstante, caer está dentro de lo natural en un escenario donde nunca se ha logrado la victoria. Por ello no hay obsesión. "Si podemos puntuar o lograr una victoria fantástico, pero nuestra ilusión va a seguir intacta. Me da igual el escaparate, necesitamos los puntos y valen igual en todos los campos", apuntaba un Míchel consciente del desastre que ha sido el equipo fuera de casa esta temporada, lo que hace más quimerística una machada en el Bernabéu: "Hemos hecho siete puntos en los últimos siete partidos. Los datos de las salidas están ahí, han sido complicadas, pero aun así el equipo está vivo y lo esta demostrando. Son números indiscutiblemente malos, ni siquiera podemos poner el hecho de haber jugado contra rivales de la parte alta de la tabla".

El Real Madrid no atraviesa su mejor momento. Está a diez puntos del liderato y ha pinchado tanto fuera como en casa. Parece vulnerable, aunque Míchel advierte que "no hay que fiarse del Real Madrid, son jugadores de mucha calidad. Es posible que estén hablando de la situación ante el gol, pero la resolvieron en Champions. Nadie que juegue contra el Madrid es favorito en el Bernabéu, hay que asumir eso". E igual sucede con Cristiano Ronaldo, cuyo mal inicio en Liga tampoco es motivo de relajación: "Aunque se le diese mal el Málaga, es un jugador que no admite dudas. No nos obsesionamos con él, hay muchos jugadores para tapar, Isco, Modric, Kroos...".

La cuestión es sacar puntos con urgencia para arreglar el desaguisado en la medida de lo posible antes de que llegue el mercado invernal. "Más que las matemáticas, lo que intento es que la asignatura sea la psicología o filosofía, quiero que el equipo esté mas seguro y más confiado de lo que puede hacer y que sea mas estable. Si mantenemos ese nivel podemos sumar esos ocho o diez puntos antes de enero", apunta Míchel, que se muestra "convencido de que este equipo se va a salvar, aunque vamos a estar en dificultades todo el año por ese comienzo".

No se esperan cambios importantes en el Santiago Bernabéu. Descarta el esquema de cinco porque "no tenemos tantos defensas" y se buscarán "soluciones en lo colectivo y en lo individual" para contener al Real Madrid. "Los partidos más importantes son el de este fin de semana y el del fin de semana que viene ante el Levante, aunque me guste mucho la Copa. Si hay que buscar soluciones de cambios serán ante el Numancia", cierra el técnico.