Contra molinos y gigantes

El Málaga no es el primero ni el último que se lleva del Bernabéu una sensación quijotesca. Es más, esta película fue solo un remake de otras citas donde el fútbol y las ganas de los blanquiazules quedan por debajo de la calidad del rival y el doble rasero del colegiado. No hubo molinos convertidos en gigantes, es que hubo molinos y gigantes a la vez. Un campo tan minado que era imposible salir indemne de allí, pero qué gran soldado fue el Málaga. Gil Manzano fue tanto dolor de cabeza como Modric, Benzema o Cristiano Ronaldo, o quizá más. Demasiados enemigos para salir de una pieza de Chamartín. El equipo de Míchel vuelve a casa con los bolsillos vacíos y la cabeza bastante alta.

Sería deshonesto admitir que el colegiado solo horadó al Málaga; también hubo algún penalti no pitado al Real Madrid y fuera de juego equivocado. Pero el despropósito de Gil Manzano dejó más piedras en la mochila del Málaga. Contar errores no es solo señalar una equivocación; el tanto anulado a Baysse era más que un 2-2, era un impulso de moral al descanso para un equipo que a cada minuto se venía más arriba. O el manotazo de Varane a Juanpi dentro del área que habría puesto en bandeja la opción del 2-3. Los fallos minan, desconciertan, despistan. En esa misma área donde Baysse se impuso a Carvajal Sergio Ramos ha colado varios cabezazos iguales. ¿Se apoyó el francés en el lateral o simplemente saltó más sin poder amputarse los brazos? Lo cierto es que el galo emuló el gol de Bakero en Kaiserlautern pero sin validez.

Más allá de todo el ruido arbitral, hay una esperanza de mejora. Por más que este Madrid sea muy laxo, el equipo estuvo a la altura de la exigencia. Con fe, con compromiso y, a veces, como ocurrió en el 2-2, con buenas triangulaciones. La foto y el debate se posan en el fallo de Casilla, pero antes de eso hubo una buena y reposada combinación que debe servir como espejo para otras citas. Pero también hay un problema enquistado con Luis Hernández. Llegó tarde en el penalti a Modric y al rechace con el que Benzema abrió el electrónico ni llegó. Jugando así, el Málaga no debería tener problemas para lograr la permanencia, su juego se diferencia bastante de otros candidatos como Alavés o Las Palmas. Pero si el central no levanta cabeza, el disparo en el pie por partido no va a faltar.

El Málaga tiene un gran portero. Roberto se habría venido con cum laude si, además del penalti, hubiera detenido el rechace que transformó Cristiano. Y posee dinamita con Rolan, Peñaranda o Borja Bastón. La promesa de mejora de los Juanpi, Adrián, Rosales u Ontiveros, o el liderazgo del Chory Castro deben alumbrar el optimismo. Si Míchel es capaz de cerrar la hemorragia defensiva -ayer buscó otro giro alineando a Diego González donde Baysse-, las costuras estarán listas para recortar distancias. La frontera podría ser hoy de siete puntos, pero ahora se ve mejor disposición para la guerra. Llegaron los primeros goles a domicilio en un escenario exigente. Y la sensación de competir comienza a verse también. Esa es la moraleja que se debe canjear el viernes con el Levante.