Una moto gripada regresa a los boxes

Jony Rodríguez no es historia del Málaga. Porque ni la ha escrito con su fútbol cargado de borrones ni ha dejado de pertenecer a la entidad de Martiricos. El extremo asturiano regresa al punto de origen, Gijón, donde fue presentado como nuevo refuerzo del Sporting, que finalmente consiguió la cesión del futbolista. Después de una temporada y media como blanquiazul, es una de las mayores decepciones de los últimos tiempos. Contrasta con la llegada que tuvo, con un aura mágica gracias al curro que se pegaron él y Keko en redes sociales. Pero ni moto, ni Zipi, ni Zape.

Ahora Jony busca ser feliz en el único sitio donde ha conseguido serlo. "No contemplé otra opción que la de volver aquí o no moverme del Málaga. Regresa un Jony más maduro, que se encontró una piedra en el camino y tuvo que aprender a convivir. Pasé de ser titular indiscutible a estar en un sitio en el que no logré adaptarme, fue culpa mía. Hay jugadores que necesitamos confianza, continuidad, no he podido demostrar mi fútbol en Málaga", aseguró el centrocampista en la rueda de prensa de presentación con el Sporting de Gijón.

"Mi futuro es centrarme a muerte en estos seis meses, trabajar como el que más y subir a Primera División. Ahí es donde tiene que estar el Sporting por historia, afición e instalaciones. Ojalá pueda seguir muchos años aquí, pero no depende sólo de mí. Por mí aquí estaría mucho tiempo", afirmó Jony, que añadió: "Han sido días intensos, pero gracias a los esfuerzos del club, mi agente y yo conseguimos encontrar el acuerdo definitivo para estar en casa, donde quiero estar. Ha sido un año y medio duro para mí, vengo con la intención de sumar desde el primer día, para ser uno más, no soy ningún salvador. He hecho un esfuerzo, son más temas personales, tenéis que respetarlo, queda entre el club y yo. Sí que es verdad que he hecho un esfuerzo muy grande, no te voy a decir de qué tipo, pero también lo ha hecho el club y mi agente".

Pues podrá sumar desde el primer día Jony, que entró en la convocatoria rojiblanca para esta jornada.Los minutos que deseaba los tendrá en su casa. En el Málaga no los tuvo, pero asegura que no tuvo nada personal con el entrenador malaguista: "No puedo decir nada malo de Míchel. Me pidió que hubiera un cambio físico y lo hice, trabajé todo el verano. Sabe que lo hice". Jony jugará hasta final de temporada en el Sporting cedido por el Málaga, un compromiso que no oculta opción de compra.