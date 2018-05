Un nuevo frente abierto

Un descenso a Segunda División conlleva necesariamente cambios e incertidumbre porque una entidad deportiva debe reestructurarse para estar en una línea sostenible acorde a la categoría. Sucede que el stand by en que está sumido el Málaga en todos sus estamentos inquieta aún más; es por ello que en estos días se producen movimientos para intentar aclarar la situación. Según informó SportDirect Radio y pudo constatar este medio, el Comité de Trabajadores de la entidad ha enviado un escrito al propietario, Abdullah Al-Thani, para exigirle involucración en el club y que aclare el futuro de los empleados.

Los representantes del Comité recibieron ayer asesoramiento y esta mañana tienen prevista una asamblea con los trabajadores para valorar la situación y los movimientos posibles. La principal preocupación reside en el aspecto salarial y en qué ocurrirá con sus puestos de trabajo. Tras el fin de la temporada en el club reina el silencio y tampoco se dan directrices de hacia dónde ir, por lo que es la acuciante sensación de dejadez lo que motiva a los empleados a pedir explicaciones. Una vez el escrito llegue a la propiedad se esperarán varios días hasta recibir una respuesta que, en caso de ser instatisfactoria o inexistente, podría llevar a medidas más severas desde la plantilla.

La búsqueda del director deportivo, prioridad actual en los despachos

En las próximas fechas se continuarán los procedimientos a través de los sindicatos para evaluar con los trabajadores el funcionamiento interno del club y se puede esperar algún tipo de manifestación pública la próxima semana, según comunicaba en el citado medio Inmaculada González, del área de Servicios de CCOO. Tras las presiones de afición, instituciones y accionistas, este es un nuevo frente a atender por Al-Thani.

Lo cierto es que van más de 40 días desde que el Málaga confirmó su descenso y aquello de aprovechar el tiempo para adelantarse a los demás ya ha caído en saco roto. En lo meramente futbolístico, la marcha de Mario Husillos, a falta de firma, sigue dilatándose en el tiempo y el no de Al-Thani a Muñiz obliga a buscar otro entrenador sin aún saber quién será el director deportivo. De hecho, es a este puesto en el que van encaminadas las gestiones fundamentales por parte de la entidad.

También afecta esto a la campaña de abonados que se lanzará oficialmente el próximo 11 de junio, a semana y media vista, pero este lunes ya trascenderán los primeros datos de interés para el abonado en todo lo relacionado a precios, plazos y novedades. Con qué enganchar al indeciso es una pregunta que hacerse porque no hay nada tangible a lo que aferrarse. Queda el sentimiento, el que ha mantenido el estadio lleno, pero solo de él no se come.