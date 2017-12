Los números de la inoperancia

La duodécima derrota de la temporada amargó la Navidad a más de un malaguista. El tema tabú de un posible descenso, Míchel, Al-Thani, la plantilla o el fichaje de Iturra serán trending topic en la cena de hoy. Lo cierto es que el tropiezo ante el Alavés fue la gota que colmó el vaso, y es que pese a esa victoria en Anoeta que daba algo de aire, el equipo ha desperdiciado dos balas importantísimas como la del Betis o esta última, en Mendizorroza, para no solo eludir los puestos de peligro antes de las vacaciones, sino al menos sentar unas bases que permitan creer.

El problema no son únicamente los resultados; lo que más hastía a la grada es la sensación que transmite el equipo, sin ideas y sin alma, alicaído ante la adversidad. Pecados de los que el Málaga parecía haber sido absuelto en parte durante cierto tramo. El espeluznante arranque del cuadro costasoleño con un punto de 27 posibles mutó en un 10 de 18, cifras más aceptables, si bien llegaban algo tarde para corregir el rumbo del equipo.

El equipo sufre en demasía con el balón en los pies y resulta carente de ideas

La mala planificación deportiva ha sido el caballo de batalla para justificar en cierto modo la situación actual del Málaga. No se escapa a nadie que las salidas importantes no se suplieron con futbolistas al nivel. Míchel tardó diez jornadas en encontrar un grupo reducido de jugadores y un esquema. Desde entonces el 1-4-4-2 ha sido una constante y la idea de juego la misma. Lo que no significa necesariamente que esta haya sido un éxito: la sensación ha sido, vistos los últimos encuentros, de ser la única e inamovible con todo lo malo que conlleva.

La cara buena de los partidos frente al Deportivo, el Real Madrid o la Real Sociedad se dio porque surtió efecto el argumento principal. El equipo, más compacto atrás, presionó bien la salida de balón de su rival -Keko fue quien interpretó mejor ese papel- y fue capaz de encontrar a sus referencias, léanse Peñaranda, Rolan o Borja Bastón en acciones rápidas, sin elaboración. La cara mala llega cuando el rival otorga el balón al Málaga y lo obliga a atacar en estático. Ahí la eficacia blanquiazul pierde enteros y llega a la desesperación por la lentitud en la circulación de balón y la inoperancia para encontrar a la pareja de delanteros, alejada en exceso, lo que obliga al abuso del balón en largo.

Así las cosas, el Málaga es el segundo equipo menos goleador de la Liga. Solo 13, empatado con Las Palmas y por delante de un Leganés que rentabiliza como nadie sus escasos 12 tantos. Pero lo que llama la atención es que de esos 13, siete fueron a balón parado (tres en acciones de penalti, para ganar 0-2 a la Real Sociedad y para remchar el 2-1 ante el Celta). Es el séptimo, igualado con Eibar y Barcelona, mientras los seis pírricos goles restantes lo colocan como el segundo peor del campeonato fabricando tantos en movimiento.

El juego visto ante Levante, Betis y Alavés muestra un equipo que confía la mayor parte de su ataque en el centro lateral. Ya en Copa ante el Numancia se atisbó y más adelante se confirmó. De hecho, el 70% de su fútbol se mueve por las bandas, todo según estadísticas de la web WhoScored.com. El tema está en que no solo se usa, sino que se abusa de este recurso. De 20 centros que se ponen por partido (sexto que más en toda la Liga), 14.7 se quedan por el camino, lo que convierte al cuadro costasoleño en el octavo más ineficaz en esta faceta del juego.

Entretanto, el doble pivote Recio-Adrián puede ser una opción, pero no el que sostenga a un equipo de Primera División. El capitán ha tenido a un jugador de corte defensivo a su lado cuando ha rendido, mientras el madrileño nunca ha tenido entre sus cualidades la de sacar el balón de atrás y romper líneas con él. No obstante es una de las parejas de centrocampistas con menos peso en el juego del campeonato. Recio, con una media de 46.1 pases, es el 46º centrocampista que menos balones reparte, mientras Adrián, con 40, es el 66º. Delante, rivales directos más favorecidos por su equipo como pueden ser Alex Granell (46.9), del Girona, o los pivotes Borges y Guilherme, del Dépor, ambos con un promedio de 47.2.

En resumen, no se crea juego y las ocasiones, cuando llegan, no son en buena situación. El Málaga lleva a cuestas una media de 12.1 tiros, sí, pero de ellos solo encuentran puerta 3.7 (30%). Un cóctel que da con el equipo penúltimo, con solo tres victorias y 11 puntos. Husillos ratificó esta semana por enésima vez a Míchel, si bien el crédito del madrileño alcanza sus cotas más bajas. No queda claro si su marcha relanzaría al equipo, pero su manual parece agotado.