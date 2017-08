Y al octavo ilusionó

Ha tardado, pero el Málaga ofreció un fogonazo de esperanza en su octavo partido de pretemporada. Tras siete derrotas seguidas, llegó el triunfo ante uno de los rivales punteros de la preparación, el Villarreal. A 10 días del inicio de la Liga se necesitaba ese refuerzo anímico. Adrián coronó con un cabezazo en el descuento un notable partido colectivo, especialmente en la segunda mitad. Sobriedad en la zaga y mayor desequilibrio en la segunda mitad. No alineó Escribá su once de cabecera, como sí hizo Míchel, pero no obsta para corroborar una mejor versión blanquiazul.

Míchel alineó un once con posibilidades de titularidad liguera en la semifinal. Respecto al equipo del Costa del Sol, que el técnico admitió que hubiera sido el elegido si ese día hubiera comenzado la competición oficial, salieron Álex Mula y Jony y entraron Juanpi Añor y Diego González. Una variante, la de los tres centrales, que ya empleó Míchel durante la temporada pasada contra rivales de la zona alta. Igual para partidos en casa ante rivales tipo Eibar optará por línea de cuatro. Pero no le fue mal los tres centrales, cierto es. Se descuelgan más los laterales, de hecho Rosales y Juankar estuvieron activos pero poco precisos al inicio. Se gana una pieza más de seguridad (Diego González, en su casa, ayer) y con Juanpi más magia interior.

El malagueño Castillejo, '10' a la espalda, fue la mayor pesadilla del Villarreal

No llegó hasta el segundo tiempo el reencuentro con Fornals, pero Castillejo sí apareció, una pesadilla constante. Quizá el mejor jugador sobre el césped, incisivo y también artista, con un caño espectacular. Lleva esta temporada el 10 a la espalda el de Huelin. El Villarreal sí mezcó teóricos titulares y suplentes. Entre ellos, N'Diaye, que lleva tiempo en el radar malaguista. Tiene presencia el africano, bastante. Seguramente daría otro registro.

Las ocasiones escasearon en la primera mitad. En varias de ellas el viento y el césped jugaron malas pasadas a los porteros. Un córner de Casti se envenenó y Roberto debió sacar el puño ajustado. Otra falta botada por Recio botó y Andrés Fernández apenas pudo quitársela de encima para mandar el balón a córner. Ofrece esta versión A del Málaga, la supuesta titular, garantías de competitividad, la defensa parece solvente, el triángulo Roberto-Baysse-Luis Hernández transmite serenidad. Pero faltaba desequilibrio, chispa ofensiva. Juanpi provocó varias situaciones de peligro previo pero no ayudó el césped a que salieran bien. Borja Bastón no tiene demasiada sintonía aún con los generadores, deben leerse mejor él y sus abastecedores.

Tras el paso por los vestuarios el Málaga compareció aún mejor puesto. Generó en una buena carrera de Juankar, que centró para que Juanpi peinara y dejara a Bastón a dos metros de la portería. El killer madrileño se confió y el remate con la plancha del pie se lo sacó Andres Fernández. El peligro rondaba su portería, a continuación en varios lanzamientos a balón parado. Y otra cabalgada de Juankar propició que entre Semedo y Miguelón derribaran al expreso de Boadilla dentro del área. Era el minuto 64 y Fernández le sacó el penalti a Adrián González, tirador por delante de Recio y Bastón.

Míchel introdujo poco después a Jony y Mula por Diego González y Juanpi. Durante unos minutos estuvieron en el campo los titulares del Costa del Sol. Entre estos 13 parece estar la titularidad para el debut ante el Eibar. Habían sido los mejores minutos del Málaga en la pretemporada por el contexto. Salió también Pablo Fornals, en los primeros minutos contra el Málaga desde que se marchó. Será distinto el ambiente en La Rosaleda, seguramente. Hizo una roulette marca de la casa. Pasado el minuto 80, con más cambios por medio, enésima jugada de Castillejo, que dio el pase de la muerte a Bakambú, pero Roberto sacó una pierna milagrosa para mandarla a córner. Confiere seguridad el meta de cabecera de Míchel y esa es otra grata noticia. Jony tuvo una buena opción cuando el partido ya agonizaba. Parecía que llegaban los penaltis, pero Mula se sacó un preciso centro al punto de penalti y Adrián apareció para desquitarse de la pena máxima y llevar al Málaga a la final del Carranza, que jugará esta noche a las 22:00 horas ante el Las Palmas.