Un ojo en Samper

No está siendo una planificación fácil. Toca hacer fichajes en todas las líneas contando con los que se irán o ya se han ido y, al mismo tiempo, el director deportivo, Francesc Arnau, debe estar al quite en el caso de que se produzca una fuga inesperada. Existen varios jugadores a los que se quiere dar salida y esos igualmente dejarán un vacío que tocará parchear. Por eso, el dirigente debe tener redes echadas en todas partes. Una de ellas tiene que ver con la parcela del medio centro y en su agenda existen varios nombres subrayados. Uno de ellos, según pudo pulsar este periódico, es el de Sergi Samper. El joven jugador del Barcelona está en el radar para reforzar el juego de creación, tanto en el caso de que haya una salida como si no.

No es, de todos modos, una operación sencilla si finalmente Arnau se embarca en ella. Desde el punto de vista económico no habría problema, pues el Barcelona admitiría una cesión para que siga encontrando minutos y su ficha no es ningún escollo. Sin embargo, los clubes que hay pujando por él y los tempos de la negociación sí suponen un hándicap importante. El barcelonés de 22 años jugó cedido en el Granada la pasada campaña, donde vivió el mal trago del descenso, y ahora tiene intención de convencer a Ernesto Valverde de que tiene hueco en su plantilla. Sus intenciones, afirman desde su entorno, es completar la pretemporada en Can Barça para que el técnico lo vea a fondo. Será el sustituto de Luis Enrique quien tenga la última palabra, si bien el club catalán tiene ambiciosos planes de fichajes para la medular y en un principio pinta complicado que pueda tener su oportunidad.

Sin embargo, a día de hoy el recién ascendido Girona parte como equipo favorito para hacerse con su préstamo en caso de que salga. La conexión es muy directa: Pere Guardiola, agente del centrocampista, realiza labores de asesoramiento del conjunto catalán, recién ascendido a Primera División. Ni el Málaga ni ningún conjunto interesado por Samper podría competir ante semejante red de influencia, si bien la experiencia en el Granada no es algo que haya agradado al Barcelona, que en el caso de cederlo preferiría que fuera a un club con mayores miras.

En cualquier caso, por el momento la situación no va más allá de ser un jugador al que el Málaga tiene observado para futuros movimientos. Y es que hace falta un cuarto medio centro. Recio está seguro para el proyecto del año que viene e igualmente se cuenta con Camacho y Fornals, pero son jugadores con bastante mercado y hasta el final no habrá seguridad plena acerca de su continuidad. En el caso de que ambos siguieran, haría falta un cuarto pivote, un sustituto para el hueco dejado por Kuzmanovic, ya de vuelta en el Basilea.

Ayer desde Valencia insistían en la opción del castellonense, si bien no es algo que preocupe al Málaga, que sigue enfocado en rematar las negociaciones para mejorar sus emolumentos y ampliar su cláusula de rescisión.