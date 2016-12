La opción Óscar, imposible

La opción que con más anhelo quería el Málaga para suplir a Juande Ramos se ha caído. Óscar García no saldrá del Red Bull Salzburg y no vendrá a Martiricos. El técnico catalán tiene contrato con la empresa Red Bull, no con el club austríaco. Y ahí se ve con mucho respeto el trabajo realizado por Óscar con jóvenes valores, que ahora triunfan en el Red Bull Leipzig, que lucha por ir a la Champions en Alemania. Evidentemente, no es una cuestión de dinero que Red Bull permita o no salir a alguien. Óscar renovó hace seis meses con un contrato muy alto. Veía el ex futbolista del Barcelona, donde coincidió con el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, con muy buenos ojos la opción de recalar en la Costa del Sol, pero puso como condición a un acuerdo entre los clubes. El representante de Óscar, Josep María Orobitg, intentó tratar su salida del Red Bull, pero se encontró con la negativa de la poderosísima empresa austríaca. Ya le ha comunicado a Francesc Arnau que Óscar no puede venir a Málaga.El club activa, pues, otros planes. Los nombres de Sergio González y Rubi estaban sobre la mesa. Hay otras opciones que no han trascendido y que también gustan.