La operación salida se convierte en un embudo para el club

Francesc Arnau no puede permitirse el lujo de relajar los músculos de la cara. Tiene que hilar fino con los tres fichajes que le faltan a Míchel, pero también ir dando salida a los jugadores que no tienen hueco. El embudo sigue ahí, y son hasta siete los jugadores que se ven afectados en la operación salida, que no ha experimentado avances en los últimos días.

Koné, Tighadouini y Michael Santos son los tres futbolistas con los que claramente no cuenta Míchel. Luego están otros casos con asterisco: a Andrés Prieto hay que buscarle una cesión después de que la llegada de Gönen le haya cerrado el paso, Mikel está en el plantel mientras no llega el central solicitado, a Peñaranda interesaría buscarle una cesión, pero estará lesionado hasta octubre (y ocupando plaza de extracomunitario), y Cifu en un principio no cuenta aunque Míchel está contento con su entrega.

Lo que más preocupa es el caso del delantero uruguayo, cuya salida es vital para liberar una de las plazas de extracomunitario. El técnico dejó en sus manos ir a Holanda aun a sabiendas de que no disfrutaría de un solo minuto y él porfió. Hace unos días, en la presentación de Cecchini, el propio Arnau instó a los descartados a que reactivaran sus salidas por su beneficio propio, puesto que el club no está dispuesto a cambiar de idea con ellos. Mientras los agentes de Tighadouni y Koné les buscan acomodo en el mercado holandés y francés, respectivamente, el Cádiz tenía avanzada la llegada de Mikel hasta que Míchel se lo tuvo que llevar a Holanda por la negociación rota con Meré.