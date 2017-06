La operación salida con mayor tráfico

El segundo verano que le toca configurar a Francesc Arnau -hay que añadirle el mercado de invierno de la temporada 15/16- le va a suponer más trabajo que nunca. Comoquiera que lo que salga hay que suplirlo, el trabajo es doble. Pero la tarea le va a exigir más horas de teléfono y gestiones en lo referente al capítulo de salidas, que será la que tenga más overbooking de las que se recuerdan en los últimos años. Hasta una veintena de jugadores podría abandonar en total Martiricos. Y en función de los giros del mercado, podría hasta superarse esa cantidad.

Se acumulan conceptos de distinta índole. El primero de ellos, que no suele ser habitual, la retirada de jugadores. Demichelis y Weligton ya comunicaron hace dos semanas que cuelgan las botas. El brasileño ya estaba sin ficha desde el pasado mercado invernal y acababa contrato el 30 de junio, pero no deja de ser una salida más con respecto al último proyecto.

Camacho, Sandro y Fornals mantienen en vilo la planificación del director deportivo

A ellos se suman los futbolistas que acaban contrato. Por ahora, la única marcha oficial es la de Duda, quien también ofició una rueda de prensa para despedirse del club de su vida. El otro jugador de los que no se ha dicho nada formalmente pero cuyo destino es salir es Charles, que tampoco continuará.

Igualmente acaban contrato, aunque por llegar al fin de su cesión, un buen puñado de jugadores. Se trata de Boyko, quien ya sabe que no continuará, Kuzmanovic, José Rodríguez y Peñaranda. En su última comparecencia, Francesc Arnau sí confirmó que no se ejercerían las opciones de compra por el serbosuizo y por el alicantino, y lo más probable es que regresen al Basilea y al Mainz 05. Con el venezolano se quería esperar un poco más para ver cómo le iba en el Mundial sub 20 -está teniendo buenas sensaciones-, pero el hecho de ocupar plaza de extracomunitario es un riesgo doble en caso de ejercer la opción de prórroga de su cesión. Otro de los que tiene altas opciones de salir.

Respecto a los que tienen que regresar tras sus respectivas cesiones, las ideas en la entidad están muy claras: ninguno entra en los planes de Míchel. Ahí aparecen los nombres de Tighadouini, Horta y Deco. El portugués está llamado a ser la moneda de cambio ante el Braga para adquirir en propiedad los derechos de Juan Carlos, operación que se encuentra avanzada. El holandés, una apuesta de Mario Husillos, aún tiene tres años de contrato firmados. Después de dos campañas seguidas en las que ha sido cedido (la primera durante el mercado de invierno), otro préstamo parece difícil de ejecutar. En el club entienden que lo más lógico pasa por rescindir su contrato, aunque ello podría incrementar el gasto salarial y quedaría también condicionado por las posibilidades de mercado que pueda encontrar el centrocampista. Deco renovó hace unos días hasta 2019 y su futuro podría estar en el filial si logra el ascenso a Segunda B. En caso contrario, todo apunta a nueva salida en préstamo.

Luego hay futbolistas con contrato en vigor a los que el Málaga intentará dar salida con distintos fines. Es prioritario encontrar un equipo donde Michael Santos juegue el próximo año prestado. Para que tenga los minutos que aquí no le dará Míchel y para que libere otra plaza de extracomunitario. Mikel Villanueva también podría tener un destino similar, aunque eso deberá esperar para ver cómo queda configurada la nómina de defensas. A Koné se le buscará una salida por bajo rendimiento y por Chory Castro se oyen ofertas, ya que tiene por delante a Jony y Juan Carlos y liberar su ficha sería un alivio económico.

Con Diego Llorente se contaba, pero cada día que pasa se complica su continuidad porque otros conjuntos, sobre todo la Real, ya han trasladado al Real Madrid su intención de adquirirlo en propiedad, escenario que prefieren los blancos a una nueva cesión.

Más difíciles de predecir son los casos de Camacho y Fornals. El Málaga cuenta con los dos y quien se los quiera llevar tendría que pagar su cláusula, pero hay serios equipos interesados en él y no se puede descartar. En cuanto a Sandro, hace días que se da ya por hecho que algún equipo de España o Inglaterra abonará su cláusula.