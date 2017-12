"No ha sido un partido tan malo"

A Míchel se le notó todo en rueda de prensa. Esta vez las cosas no funcionaron. No llegó el gol ni los cambios fueron revulsivos como en el último encuentro en La Rosaleda. El equipo, que dominó, no fue capaz de empujar la pelotita en el arco de Oier pero para el madrileño "en el computo fuimos mejores, con mayor o menor acierto, pero con más ocasiones hasta la parada de Roberto". A lo que añadía: "A pesar de esa primera parte de faltas continuas, el equipo estaba controlando bien. Va pasando el tiempo, no marcas, tienes ansiedad y en una contra… menos mal que Roberto ha estado en su sitio".

El punto para Míchel es "insuficiente" porque "esperábamos ganar. Los tres cambios son para ello. Nos ha faltado definición y tranquilidad". "No considero que haya sido un partido tan malo. El gol te cambia todo. Hemos creado peligro durante toda la primera parte. Hemos tenido las de Recio, Diego... Eso marca y en la cabeza pesa mucho. No he visto al equipo como al principio de temporada", decía el técnico blanquiazul cuestionado por el juego del equipo.

Sobre Peñaranda, que volvió a ser el primer cambio del partido, el técnico blanquiazul afirmó que tuvo un golpe en la pierna pero que "no reviste más dificultades" y que no les "preocupa". "Estará triste, al igual que todos", sentenciaba sobre el venezolano.

Donde sí pudo sacar una sonrisa fue con Roberto y su portería a cero que "es una buena noticia". "Una vez que hemos fallado, nuestro portero ha tenido que acertar, y lo ha hecho mucho. No es una satisfacción por el resultado", explicaba Míchel tras lograr dejar, en la decimocuarta jornada, el arco a cero y de donde también resaltó "el planteamiento y la actitud de los jugadores", lo cual "era para mucho más. No hemos tenido ese empujoncito. El esfuerzo de mis jugadores es para sacarme una sonrisa. Eso no se le puede reprochar. Su esfuerzo es innegable". "Yo contaba con tener dos puntos más. Sirve de poco este empate. Tenemos que seguir buscando soluciones. No es momento de hacer números porque eso puede llevar a error", sentenciaba Míchel sobre las urgencias clasificatorias.