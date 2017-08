A paso corto por Rolón

El Málaga peina el mercado en busca de un sustituto del perfil de Ignacio Camacho. Con las acciones sobre Javi García descartadas, el club se afana en cerrar la incorporación del medio centro argentino Esteban Rolón, que esta pasada temporada logró el ascenso a Primera División con Argentinos Juniors y se encuentra en la quiniela de varios clubes de Sudamérica y Europa.

La operación por el futbolista de 22 años está en marcha y el mismo presidente de la entidad argentina, Cristian Malaspina, confirmaba en TyC Sports hace varios días una oferta formal del Málaga por él. No obstante, el ritmo está siendo más lento al tratarse de un movimiento realizado directamente por la propiedad y no por la dirección deportiva. Es un emisario autorizado del presidente Abdullah Al-Thani quien trata directamente con Argentinos Juniors el pase del jugador, de quien Francesc Arnau afirmaba tenerlo "en la lista", y las conversaciones no están siendo todo lo fluidas que se esperaba.

Aun así, la predisposición entre las partes es muy buena y ambos clubes habrían acercado posturas hasta un principio de acuerdo verbal, paso importante en una operación que no resulta fácil. La intromisión de otros clubes como el Betis -muy cercano precisamente a Javi García-, que se sitúa en una posición semejante a la del Málaga, obliga a ir con pies de plomo. Desde Argentina incluso apuntan opciones como Boca Juniors o Independiente, además de Gremio en Brasil. Así, fuentes de la negociación invitan a no darlo por cerrado, dado que aún quedan detalles importantes por resolver; especialmente en lo que respecta al acuerdo con el futbolista y su entorno.

La de Esteban Rolón es una apuesta semejante a la de Emanuel Cecchini, con los ojos puestos en el futuro. El cinco de la Patronal, como le apodan allí, ha sido fundamental en el centro del campo para el ascenso de Argentinos a Primera División de la mano de Gabriel Heinze en el banquillo. Pese a que se trató la posibilidad de que permaneciera seis meses en el club donde creció, su salida a Europa sería inmediata para satisfacer la necesidad urgente que tiene en este caso el Málaga de un medio centro de corte defensivo.

Míchel urge al club para que finiquite las últimas operaciones antes del arranque del campeonato liguero el próximo 21 de agosto ante el Eibar. Pese a que su primera opción era Javi García y así lo hizo saber, todo sitúa a Esteban Rolón como su hombre para acompañar en ese centro del campo a Kuzmanovic, Recio y el mencionado Cecchini. Y para cerrar, el segundo delantero.