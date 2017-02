A por el paso definitivo

La ausencia de resultados marca siempre la estancia de un entrenador en un banquillo. Por muy bien que se juegue, si la pelota no entra todo sabe peor. En remediar esa última cuestión trabaja Marcelo Romero, consciente de que a su equipo le viene tocando la hora de sumar de tres en tres. "Las buenas sensaciones tienen que venir con buenos resultados, queremos algo más y ser ambiciosos y no pelear sólo por los puestos de abajo", aseguró el uruguayo.

Éste habló de una "dinámica positiva" en la que se están demostrando "superiores a los rivales", pero todo se resumen en que "los goles mandan". Intentará el Málaga que sea en La Rosaleda cuando cambie el rumbo de los resultados: "Será un encuentro lindo y todos debemos demostrar que queremos dar ese paso y conseguir el triunfo, que somos competitivos y que queremos ganar en cualquier campo".

Se le cuestionó a Romero por las últimas actuaciones arbitrales y si aún le rondaba la cabeza lo ocurrido en Villarreal con Vicandi Garrido. Dejó "apartado" este asunto, aunque compartió con los medios que ante los amarillos hubo una "situación bastante difícil para nosotros", ya que los de Martiricos realizaron un "gran partido para llevarnos el triunfo". A toro pasado, el uruguayo mira ya al frente: "El partido ya pasó y tenemos la revancha con un equipo de gran nivel".

No quiso el técnico del Málaga adelantar si repetirá o no el once de la pasada jornada, porque primero "intentaremos valorar al rival y continuar esa línea", aunque lo que tiene en mente es "buscar una base y tener en cuenta dónde te puede hacer daño el rival". Eso sí, su convencimiento por lo hecho hasta ahora es total: "Hemos hecho un bloque fuerte".

La ocasión es perfecta para espantar los fantasmas que se asoman en las últimas plazas de la tabla. Así, Romero asume que "no podemos confiarnos y tenemos que aumentar los puntos con la zona de descenso", después de unos resultados que dejan al Málaga la opción de "irnos a diez puntos" del peligro y así no perder de vista a los conjuntos que aspiran aún a soñar: "Es importante tener a los equipos de la zona media cerca para cambiar la motivación".

El estado del césped después de las lluvias no hace perder ni un segundo de su tiempo al técnico uruguayo. "Excusas no buscamos en ningún momento, debemos tener la tranquilidad de que el equipo siga trabajando a buen nivel", explicó un Romero que habló maravillas de su colega de banquillo Quique Setién: "Es uno de los entrenadores en los que más me fijo, intento aprender de él. Ha hecho algo importante en Las Palmas, tiene una forma de jugar muy linda, con buen toque y buen trato de balón".