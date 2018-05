Las peñas también presionan a Al-Thani

No le queda prácticamente ningún apoyo a Abdullah Al-Thani y, por extensión, a sus hijos y consejeros del Málaga. Quedaban pocos sectores por pronunciarse, aunque llamaba mucho la atención que uno de ellos fuese la Federación de Peñas Malaguistas, que guardó riguroso silencio público hasta el día de ayer, donde lanzó un duro comunicado en contra de la gestión de los propietarios y que activa diversas iniciativas para el último partido de Liga, que será este sábado en La Rosaleda contra el Getafe.

En el comunicado se califica esta temporada como "bochornoso calvario". Poniendo en contexto que se entiende perfectamente que en el fútbol existen diversos factores de riesgo, se apunta: "Cuando a los mencionados hándicaps le sumamos los errores ajenos a lo que pasa durante 90 en el césped y que no son otros que una desastrosa gestión y planificación, tanto deportiva como económica, que la mayoría de las veces ha quedado maquillada porque la pelota ha entrado. Un club de fútbol, independientemente de la categoría en la que milite, debe estar gestionado desde la profesionalidad, con un trabajo arduo y eficiente en el día a día y no verse sometido a la dejadez y al abandono de quienes, pese a ser poseedores de la propiedad del mismo, creen tener patente de corso para capitalizar los sentimientos de miles de aficionados".

Se explica posteriormente que no se refieren sino a los Al-Thani: "Queremos dejar muy claro, que nuestra queja va dirigida hacia la gestión de los dueños, quienes desde la distancia, cual si de una consola de videojuegos se tratara, mal dirigen la entidad y no hacia, casi, todas las personas que trabajan dentro del club. La obligación de la propiedad es rodearse de profesionales cualificados, con cláusulas de no injerencia mientras dure su contrato". Dicho esto, se exigió algo que se viene reclamando desde hace tiempo: "El nombramiento inmediato de un director general con mando en plaza".

Centrándose ya en el partido ante el Getafe, último del curso, la Federación invita a los malaguistas a no entrar hasta la segunda mitad del encuentro "y que desde fuera se grite con más fuerza que nunca '¡Málaga, Málaga, Málaga!'. Una vez dentro del campo, mostrar nuestro unánime rechazo a todo lo acontecido durante esta lamentable temporada, dentro de los cauces del respeto, y que quede muy claro que quienes se han enfundado nuestra camiseta tienen la obligación de morir por ella y por su escudo y no, semana tras semana, haberlos mancillado con su indolencia y desidia, para bochorno de la afición malaguista, siendo conscientes de que generalizar siempre acarrea injusticias".

Acerca de las protestas contra los propietarios, esto planea la FPM: "No tenemos capacidad suficiente, ni alternativa financiera alguna, para exigir un cambio de propiedad, pero sí que tenemos el derecho a decir '¡Al-Thani basta ya!' y proponemos se grite de forma masiva".

Para cerrar, la Federación mandó un canto a la unidad: "También convocamos a todas las fuerza vivas de Málaga: Políticos, empresarios, ámbito cultural, Universidad, prensa... para que se unan a esta iniciativa y muestren su apoyo y solidaridad". Terminando con la petición de aumentar el número de abonados en Segunda División.