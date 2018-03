La peor racha histórica

Que José González trabaja mucho no se pone en duda, pero en el fútbol no cuenta lo duro que se entrena sino los resultados, igual que a los estudiantes no se les premia el esfuerzo, sólo manda el examen. Y el Málaga no para de suspender. Lleva ya seis derrotas consecutivas, lo que supone igualar la peor marca histórica del equipo blanquiazul en Primera División desde que es Málaga Club de Fútbol. Hay que remontarse a la temporada 2003-04, con Juande Ramos en el banquillo de La Rosaleda para ver una serie igual.

Aquel curso, los malaguistas comenzaron 2004 cayendo en las seis primeras citas ligueras. Entre el 4 de enero en casa contra la Real Sociedad hasta el 7 de febrero, cuando perdió en el Bernabéu. La diferencia es que el Málaga, antes de esa racha nefasta, tenía 26 puntos en su casillero. Y además acabó con 51 puntos. Hay que recordar que José también ha empeorado los números de Gato Romero en un estreno en el banquillo.