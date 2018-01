La peor versión de casi todos los futbolistas

Si uno ve un partido del Málaga se le pueden quitar las ganas de ver fútbol. Casi todos los jugadores de la plantilla están mostrando la peor versión posible de sí mismos. Pocos se salvan y algunos están cerca de contagiarse y terminar pareciendo igual de incapaces. Más sangrante es el caso de otros que dan la sensación de que ni siquiera conocen aspectos básicos del juego (ni técnicos ni tácticos).

Están superados en lo futbolístico, pero también en lo psicológico. Una suma de factores que sólo pueden desembocar en un final de temporada desastroso, como ha sido la primera mitad de la temporada que concluyó en Getafe.

Jugaron todos los refuerzos invernales que hasta el momento han llegado a Málaga. Ignasi Miquel y Manuel Iturra estuvieron en el equipo titular y Alberto Bueno fue uno de los recambios en la segunda parte, entrando precisamente por el centrocampista chileno.

Algunos no pueden ser casi calificados, como es el caso de Mula, que entró al final del encuentro sin tener tiempo a poder aportar alguna cosa al equipo. Tampoco Roberto, al que no se le puede pedir que haga milagros en cada cita.

Eso hablando de lo individual, en lo colectivo al equipo no se le esperaba y, como no podía ser de otra manera, no apareció.