"No tienen nada que perder"

No tranquiliza a Quique Setién el hecho de que el Málaga llegue a Sevilla esta noche con el billete sellado a Segunda. Más bien, lo contrario. "Es un equipo que ahora no tiene nada que perder. Es un equipo sin presión. Siempre en esta situaciones el equipo se quita el estrés de encima y juegan con tranquilidad. En estas circunstancias suelen dar buena versión", comentó el técnico, que insistió en el asunto: "Luego están los objetivos individuales de los jugadores que no quieran estar en Segunda. Hay circunstancias que pueden ir en contra nuestra. Vamos a ver. Es verdad que está descendido y va a perder a jugadores por sanción como Iturra. Hemos visto los partidos últimamente, no va a ser fácil, pero si hacemos las cosas bien tendríamos que sacar adelante este partido".

Quiere Setién que la plantilla bética esté concienciada y "con mucha seriedad". "Hay que inculcar a los jugadores de la importancia de este partido a pesar de las circunstancias del Málaga. La realidad es que puede ser un partido muy complicado, como ante la Real, y esto nos puede pasar, pero no será porque no estamos advertidos. Para nosotros son clave estos tres puntos", explicó el entrenador verdiblanco.