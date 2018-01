La permanencia se concentra en un mes

El único partido que jugará el Málaga en fin de semana será el de la jornada 21, cuando recibirá en el estadio de Martiricos al Girona (sábado 27 de enero a partir de las 18:30 horas). Estos 15 puntos dirán si los blanquiazules pueden alimentar el sueño o si la salvación es una utopía. Si no lo consigue ante estos rivales...

Abdel Abqar, el enésimo producto de La Academia que roza la élite

Acostumbra el Málaga a sacar partido a su cantera. Sobre todo en los últimos años, con ese concepto de La Academia que, a pesar de no contar con espacio físico, se abre hueco. El talento se impone tarde o temprano. Los ejemplos tienen nombres y apellidos. El caso más reciente es el de Abdel Abqar, central marroquí de 18 años que suele entrenarse con el primer equipo asiduamente y que tuvo su estreno en partido (amistoso) contra el Hamburgo. "Fue una experiencia muy buena que me servirá para más adelante porque te ayuda a coger confianza. Gracias a Dios dejé una buena imagen y estoy muy contento por disfrutar de estas oportunidades que me da al Málaga", aseveró el canterano para los medios del club.