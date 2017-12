La permanencia sigue a cuatro puntos tras la derrota del Dépor

El que no se consuela es porque no quiere. Pese a las derrotas ante Betis y Alavés, el Málaga no ha perdido el tren de la permanencia y suma ya cuatro jornadas a la misma distancia de la salvación: cuatro puntos. La derrota de ayer del Deportivo en el derbi gallego ante el Celta de Vigo (1-3) ha hecho que se mantenga esa diferencia aún al alcance si el equipo levanta el vuelo a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

Lo que sí cambia es la referencia. El equipo de Míchel, con 11 puntos, tendría que superar en la tabla a su último rival, el Alavés, que espoleado por el triunfo del jueves sale de puestos de descenso tras igualar a 15 al Deportivo, al que mejora en el average goleador. De este modo el conjunto coruñés se une a Málaga y Las Palmas (último también con 11) en una zona baja reducida por el momento a una lucha a cuatro bandas. Está por ver si la dinámica permite que otros como Levante (16º con 18 puntos) o Espanyol (15º con 20) hace que se abra la pelea.

Después de desaprovechar dos duelos importantísimos ante Betis y Alavés para acabar el año incluso fuera de los puestos de relegación, el Málaga pone sus ojos en el próximo tramo de Liga, que también trae enfrentamientos ante rivales directos. El próximo lunes 8 de enero se recibirá al Espanyol (21:00) en La Rosaleda y esa misma semana, en viernes, toca visitar al Getafe (21:00) para cerrar la primera vuelta. No queda ahí, pues habrá que jugar seguidamente ante otros como Eibar, Girona y Las Palmas. Nuevas citas donde es obligado rascar.