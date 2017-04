El pincel de Míchel

Con la permanencia atada en un año de sabor amargo, la obsesión de Míchel es ofrecer algún bocado dulce al club. Ante el Valencia se volvió a ganar después de un tropiezo en Riazor que recordó en exceso a otras etapas de la temporada. Y en encadenar dos triunfos, como se hizo ante Sporting y Barcelona, está otro de los objetivos del madrileño. Regularidad, en definitiva, es el mantra que sigue el preparador blanquiazul tras dar por cerradas a base de puntos las sesiones intensivas de coaching. "Quiero regularidad, que el equipo sea estable. Los equipos regulares son los que están arriba siempre", explicó el técnico en su comparecencia de prensa en la sala de prensa de La Rosaleda.

Describe Míchel el cambio en lo anímico de la plantilla, a la que aún pide un esfuerzo más para que el cierre del campeonato no sea una travesía por el desierto: "Había sensación de miedo y temor por el futuro y ahora sensación de felicidad. Debemos quedarnos en el término medio, ha sido una temporada gris, para que el término medio sea de estar templados, y no para pensar en cosas que no nos pertenecen. Jueces de la Liga no vamos a ser, sólo de nuestra posición en la tabla".

El Granada está en una situación delicada, de buscar soluciones; nosotros estamos al margen de todo eso"

Es de destacar que el equipo haya vuelto a ofrecer ciertas garantías en la zaga. No especialmente por un tema táctico como la mera recuperación futbolística de jugadores. Enchufar a Diego Llorente ha sido una tarea difícil, pero su nivel ha sido alto en las últimas jornadas. Por él y otros nombres pasa una mejoría que, asegura Míchel, "significa mucho porque cuando uno quiere construir los cimientos empieza por la defensa". El sábado se puso el cuarto cerrojo a la portería para acabar con la cuenta a cero, y describe el técnico que pasó por una variante: "Hay maneras de defender, ante el Valencia defendimos arriba en la primera mitad y replegados en la segunda. Era una de las aristas, que el equipo estuviera con la puerta a cero porque eso te permitiría puntuar con la puerta a cero. Y también hemos ganado partidos. Debe ser una tónica para la temporada que viene. Hemos mejorado defensivamente".

La inminente visita a Granada puede dar algo de aire o causar una herida mortal de necesidad al conjunto nazarí. "Temporada es dura para todos, han cambiado de entrenador, cada uno con sus ideas, y han variado algunas cosas. Sus jugadores es difícil que se aclimaten, pero cuando juegan contra su público quieren dar el máximo de sí. Hasta que no sea matemático van a dar todo lo posible", describe Míchel sobre el equipo que ahora dirige el ex gunner Tony Adams. Ante todo pide "máximo respeto" y "no mirar su posición ni situación, sino lo que queremos desarrollar" ante un conjunto "con máximas necesitades que va a buscar su partido": "Están con una situación delicada, de buscar soluciones a su futuro. Nosotros estamos al margen de eso, queremos mostrarnos como en casa fuera y dar muestras del tipo de equipo que tenemos base para hacer. Para ser mejores hay acercarse al rendimiento como locales".