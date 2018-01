El plan de fichajes se centra en atacantes

Que la llegada de José González no impida ver el bosque. El Málaga sigue necesitando refuerzos de calidad en este mercado invernal. La planificación en verano fue desastrosa y los resultados están ahí para corroborarlo. Mario Husillos, director deportivo de la entidad de Martiricos, y su flamante nuevo entrenador, conocen estas carencias.

La hoja de ruta se mantiene. La prioridad son los refuerzos de ataque. Está en el aire el caso de Centurión. Pero el Málaga necesita más gol que otra cosa. Así que habrá que esperar que el club sepa desenvolverse y traer, al menos, un delantero centro que cubra la cuota de goles que hasta la fecha nadie ha sabido rellenar en el conjunto blanquiazul.

El punta finlandés asegura que la opción de salida es la cesión y que la Liga le atrae

En la agenda del Málaga hay distintas opciones. Unas más asequibles que otras. Desde Alemania saltó un nombre que este medio pudo confirmar como pretendido por el Málaga, tal y como confirman fuentes de la entidad malacitana: Joel Pohjanpalo. Se trata de un delantero nacido en Helsinki, Finlandia, el 13 de septiembre de 1994. El punta, de 1.85, milita en el Bayer Leverkusen y es internacional por su país. El cuadro alemán está dispuesto a abrirle las puertas para salir como cedido, pero antes quiere ampliar su contrato.

Pohjanpalo realizó unas declaraciones a la publicación alemana Kicker en las que dejó claras sus preferencias y sus opciones para este mercado invernal: "No he jugado lo suficiente y quiero jugar más. Un traspaso no es opción, sólo salir cedido, para eso tengo que firmar un nuevo contrato aquí. Todas las ligas importantes son una opción para mí. Debe ser un club cuyo estilo de juego me ayude a jugar y a marcar goles. Hay muchas opciones, pero tengo que encontrar el club adecuado, no tiene sentido salir para jugar poco".

Sin embargo, José tiene una misión paralela: tratar de recuperar la mejor versión de algunos de sus futbolistas. El entrenador gaditano cree que puede exprimir mejor a ciertos futbolistas. Eso también lo dejó caer en su primera intervención pública. No le faltan candidatos a los que mejorar y a los que intentar acercar al nivel mostrado antes de fichar por el Málaga, como es el caso de Borja Bastón, por dar un ejemplo con nombre y apellido.

También habrá que ver qué espera de Peñaranda, al que tuvo en el Granada en aquella famosa permanencia-milagro. El venezolano jugó nueve de los 13 partidos que el ya entrenador del Málaga dirigió al conjunto nazarí. A priori es una buena noticia para el vinotinto, que todavía no ha conseguido marcar un gol.