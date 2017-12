La plantilla retoma hoy el milagro

Se acabaron las Navidades. Al menos para los jugadores del Málaga. No habrá fútbol de nuevo hasta el lunes 8 de enero, pero los entrenamientos vuelven a ser la rutina desde esta misma tarde. Después de unos días de desconexión agradecidos por la triste manera en que se despidió el curso, no hay tiempo que perder. El equipo de Míchel, ahora mismo en la peor clasificación desde que se pisó la élite en 1999, necesita hacer una segunda vuelta notable para recuperar el terreno perdido, pero tampoco debe renunciar a los seis puntos que quedan en juego en la primera ante Espanyol y Getafe. A estas alturas, cualquier punto vale oro para obrar el milagro de la redención.

A partir de las 17:00 en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga está convocada la plantilla para retomar las sesiones. El de hoy no será un día de trabajo muy duro, aunque toca activarse desde ya para concienciar al grupo. Once días tendrá por delante Míchel para levantar el ánimo de los suyos de cara a la visita del Espanyol, donde cualquier cosa que no sea el triunfo podría hacer mucho más complicada de lo que está la empresa de la remontada.

Existe una protesta pacífica convocada contra directiva, Míchel y jugadores

Serán días buenos para Manuel Iturra, el último futbolista en incorporarse a la plantilla en el mercado de invierno. Llegó algo fuera de forma después de haber estado casi dos meses sin competir, así que estas dos semanas supondrán una pequeña pretemporada para el centrocampista chileno. Además, con la lesión y sanción de Adrián, quien al menos se perderá los próximos dos choques, Míchel anda muy necesitado de jugadores para el doble pivote. Además, se esperan otras dos incorporaciones más, aunque la operación salida continuada bloqueada y ello inhibe, temporalmente, la llegada de nuevos refuerzos.

Está por ver si la vuelta a los entrenamientos supone también un mal trago. Y es que un grupo de aficionados, a través de las redes sociales, ha convocado para el entrenamiento de hoy una protesta pacífica contra la directiva, Míchel y y los jugadores.