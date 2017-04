Y la pompa al fin explotó

En plena convulsión por la dimisión de Juande Ramos, quedó la tranquilidad de que dejaba 21 puntos y la permanencia muy encarada. Europa quedaba más cerca, había tiempo para reengancharse. La situación se fue complicando y el técnico sustituto es ahora el anterior. Quedaba la calma tácita de que iría llegando algún triunfo redentor y se acabarían los problemas. Pero no llegaba. No llegó en 16 jornadas. Y la tensión fue nublándolo todo. Creció el pesimismo, los jugadores parecían peores, cada mala noticia se amplificaba. El gol de Sandro, las paradas de Kameni, dar la talla cuando se le exigía al Málaga, pinchó la pompa. La salvación no está sellada, sí enjaretada. Ahora toca recuperar la fe y la convicción. Intentar disfrutar mientras se termina de ponerle el sello a otro año más en la élite.

Véase el ejemplo de Abdullah Al-Thani para apreciar un escenario y otro. Se plantó de madrugada, poco antes de las 2:00, en el aeropuerto para recibir a la expedición a su regreso de Gijón. No abandonó una sonrisa de oreja a oreja mientras repartía abrazos -más sentidos para Míchel y Sandro-. Pocas horas antes aún estaba enfurruñado por Twitter y ese capítulo policial antes de la visita del Atlético de Madrid. Nada como tres puntos para recuperar la calma en todos los estamentos.

Míchel confío como nadie en que el motor lo había gripado el factor anímico y ahora ve una buena plataforma para emerger. Y es lo que espera mañana, por más que toca recibir al dentista en La Rosaleda. Pero ahora no va a abandonar la terapia, toca un nuevo discurso: si hay un buen momento para ser osado ante el Barcelona es después de romper las cadenas en Gijón.

Todo parece ir a mejor cuando llegan las victorias, tan tópico como real. Porque Keko se perderá la cita por sanción, pero a cambio regresarán Juan Carlos y Recio. Además, En-Nesyri y Luis Muñoz ya se ejercitaron con el grupo sin ningún tipo de problema y podrán estar disponibles. Todo suma. Sandro, de nuevo protagonista en un triunfo del Málaga, le puso voz a ese sentimiento de alivio en la vuelta vespertina al trabajo. "Sabíamos que era un partido vital para nosotros. Era un rival directo. Quedan ocho partidos para seguir adelante, pero el de ayer contra el Sporting fue mucho más que un partido. Cuando llevas una racha tan mala de victorias, esa victoria para poder tranquilizarnos era fundamental. Era más que un partido porque era más que un rival directo y tenemos un buen colchón con respecto al descenso", confesó el canario.

Y del alivio a la ambición. "Podemos ganar a cualquiera", comentó el delantero blanquiazul venido arriba, aunque es bien consciente de cuántas dosis de sudor y fortuna se necesitan para una empresa así: "Veo muy bien al Barcelona. Jugó un partido sensacional. Hicieron un partido redondo contra un gran Sevilla que está arriba peleando. Tenemos posibilidad de ganarle. Preparar el partido de la mejor manera para poner las cosas un poco complicadas al rival".

Sandro ya regresó al Camp Nou como adversario, y arrancó un punto. Ahora espera seguir siendo un ex puñetero. "Saldremos con las máximas ganas delante de nuestra afición y nuestra gente. Será un partido clave contra el mejor equipo del mundo. Será un partido especial por reencontrarme con mis antiguos compañeros". Entre ellos Messi. Obviamente, él también lo idolatra: "¿Qué vamos a decir de Leo? Espero que tenga un mal día porque si tiene un buen día, es muy difícil de parar. Si ganamos daríamos un gran salto".