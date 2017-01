Un póquer invernal

De haber seguido Juande Ramos, Francesc Arnau habría puesto todo su ímpetu en traer un delantero tipo tanque. Pero el manchego tiró la toalla y la llegada del Gato Romero cambió las prioridades para mirar más hacia atrás: firmar uno o dos defensas y un remplazante para Kuzmanovic se convirtió en la hoja de ruta. Y, si el dinero sobrante lo permitía, incorporar otro atacante. Todo comenzó al revés, con Peñaranda. Pero ha ido a pedir de boca. Un día antes del cierre del mercado, quedó arreglada la llegada de José Rodríguez y el póquer de refuerzos.

El jugador nacido en Villajoyosa ya durmió el lunes en Málaga, aunque llegara de madrugada, y ayer a primera hora pasó el reconocimiento médico. Todo fue bien y su cesión hasta el 30 de junio quedó acordada. El centrocampista se marchó a descansar a la espera de que se produjera el anuncio formal de su fichaje, cosa que finalmente no llegó debido a que los documentos del acuerdo no llegaron a tiempo y se espera que esta misma mañana ya estén en los despachos. Así que su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros se pospondrá, salvo que reciba el visto bueno antes del inicio del trabajo. Igualmente, su presentación en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda quedará aplazada al miércoles. Eso sí, al contrario de lo que ocurrió con Peñaranda, el hecho de que no haya más clubes intermedios facilitará que en breve llegará el tránsfer y el alicantino podrá estar ya a disposición del Gato Romero contra el Espanyol.

En el club tendrán una última jornada muy tranquila, pues no esperan ninguna salida

No sería de extrañar incluso que José Rodríguez empezara a entrar ya en la rotación de minutos, puesto que el técnico uruguayo se ha quedado con Ignacio Camacho como único medio centro nato disponible -también puede actuar ahí Pablo Fornals, si bien Romero lo prefiere como mediapunta-. Es su rol natural, el puesto en el que fue creciendo como canterano del Real Madrid y en el que desarrolla mejor su fútbol, si bien en algunos momentos de su carrera también se empleó más cerca de la delantera. Es más, muchos de los 25 partidos de su última aventura en España, con la camiseta del Deportivo hace dos temporadas, los vivió como interior derecho, una demarcación a la que se tuvo que adaptar por las circunstancias del equipo.

Con las incorporaciones de Peñaranda, Demichelis -aunque el argentino se encontraba en paro y por tanto podía firmar en cualquier momento-, Luis Hernández y José Rodríguez, el Málaga cierra la ventana invernal de manera muy fructífera y haciendo posible la posibilidad de dar un paso adelante en la segunda vuelta. Hoy habrá alta intensidad en las oficinas de LaLiga, si bien el Málaga podrá vivir el día final bastante relajado. El capítulo de llegadas está más que cerrado y el de salidas no se contempla. No obstante, como ya advirtió Francesc Arnau todo estará "abierto" para el final. En Martiricos no quieren ni pensar que alguno de los clubes de la Liga inglesa que le siguen, como el Tottenham, haga un esfuerzo por llevarse a Sandro.