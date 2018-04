Un portero, un debut y más de lo mismo

Ante el Real Madrid el Málaga volvió a mostrar el bajo nivel individual que tienen la mayoría de sus futbolistas. Lo más positivo es ver a un canterano estrenarse con la camiseta del primer equipo en el estadio de La Rosaleda. También confirmar que sigue habiendo portero aunque él mismo sepa que no seguirá el curso que viene. Lo peor, que los refuerzos invernales que llegaron para mejorar la plantilla suman muy poco. La mayoría, de hecho, no mejora lo que hay.

Iván Rodríguez no olvidará nunca esta noche de abril. Le tocó debutar con el Málaga y ante el Real Madrid, nada más y nada menos. La pena es que no pudo hacerlo con triunfo.

En el centro del campo se volvió a demostrar que con Iturra y Lacen no se puede hacer nada. Es imposible, salvo citas sueltas. El centrocampista francoargelino vio pasar a los jugadores del Real Madrid como aviones por su lado. El chileno, que tampoco está en su momento de mayor esplendor, necesita un escudero más dinámico.

En la defensa, nada nuevo bajo el sol. Casi todos estuvieron en la línea de la temporada. Que no es un halago, ni mucho menos. Lo peor llega en ataque, sobre todo con dos de los refuerzos invernales como Ideye y Bueno que no están absolutamente para nada. Ya no es una cuestión de calidad, que ambos han demostrado tener en sus carreras, es de compromiso, de entrega, de sacrificio...