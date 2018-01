El presidente entra al trapo

El presidente del Málaga, Abdullah Al Thani, siempre fue de gatillo fácil en las redes sociales. Pero de un tiempo a esta parte estaba más relajado y hasta conciliador en algunos momentos. De vez en cuando le daba por responder personalmente a algún aficionado, saliéndose de su nuevo yo en el que apenas había sitio para cosas personales y mensajes de apoyo. Pero con las recientes 'pintadas' en su contra, que en realidad fueron folios imprimidos y pegados en las paredes de La Rosaleda, rompió sus nuevas normas. "Hay pocos que no pueden apreciar el trabajo que estamos haciendo para el Málaga. No queremos más que respeto", respondió el dueño del club en una mención directa de Twitter y utilizando la información publicada por Málaga Hoy. En los carteles se mandaron mensajes al jeque tales como el clásico "Al Thani vete ya", "Basta de jugar con el Málaga", "Queremos un club serio, no un circo" o "Al Málaga se le ama y se le respeta". La mala marcha del equipo y su continúa ausencia, además de ciertas decisiones controvertidas en su gestión, han llevado a un malestar generalizado que va más allá de pintadas o carteladas.