"No tengo presión, el club confió en mí"

Cuatro millones de euros más otro opcional, esas son las cifras de la apuesta más fuerte que hace el Málaga este verano. Teniendo en cuenta los problemas que suele manejar, queda claro que el club ha visto en Emanuel Cecchini condiciones muy buenas para ser un tipo en el que confiar a medio y largo plazo. ¿Y cómo soporta ese peso un chico de 20 años que no había salido de Argentina? Sin miedo. "No tengo esa presión, el club confió en mí y lo daré todo desde el primer día. Vengo a hacer mi trabajo, de eso [las cifras] no me ocupo", confesó en su presentación.

Ya le llaman Ema, su apelativo, el público deberá llamarlo Cechini, al menos así explicó el propio jugador que es la manera de decir bien su apellido, pese a ser de origen italiano y que en esa grafía se diga de otra manera. Pero en cuestiones de hablar, a él lo que le interesa es hacerlo en el campo. Dónde exactamente lo precisó también: "Tengo un poco más de vocación en lo ofensivo, me gusta soltarme más, pero me puedo adaptar a las posiciones que haya en el centro del campo para ponerme a disposición del técnico". Y como lo han comparado con tantos futbolistas diferentes, nada mejor que el propio Cecchini para contar quién es su referente. "Me fijaba mucho en Gago. Me gustan algunas cosas de su juego. Miro mucho fútbol y es uno de los referentes para tratar de seguir respondiendo", contó.

Igualmente, se refirió a esa subasta que había para llevarse al futbolista y de la que salió victorioso el Málaga. "Habíamos tenido negociaciones con otros equipos que estaban en stand by. Apareció Arnau y mostró un interés que me dio mucha confianza y ello me decidió a venir aquí", explicó Cecchini, aunque también reconoció una conversación importante que le animó: "Recibí un llamado de Martín [Demichelis] que me terminó de convencer. Me dio confianza y cómo era el club. Con Arnau también se cerró todo rápido".

Cómo no, ya hubo un mensaje hacia su nueva hinchada: "Quiero darles las gracias porque por redes sociales me hacen llegar su apoyo. Vengo con muchas ganas y voy a dejarlo todo".

Su reto, como el de tantos compatriotas, adaptarse al exigente ritmo del fútbol español. "Es mi primera experiencia por Europa, en una liga que en Argentina se ve mucho. La tengo muy estudiada y se viene un periodo de adaptación para mí. Espero hacerlo lo mejor posible", detalló Cecchini, quien de madrugada llegó a la concentración de Garderen para ponerse a las órdenes de Míchel y empezar a integrarse. "Estuve viendo un poco el partido de Holanda", dijo Cecchini, que tendrá 40 millones de cláusula.