El primer padrino de Muñiz da el visto bueno

El hoy director deportivo del Marbella, Jorge Rodríguez de Cózar, fue en su día el chaval de 19 años que avaló el fichaje de Juan Ramón López Muñiz por el club blanquillo cuando venía de entrenar al juvenil de División de Honor del Sporting de Gijón. Se puede decir que le dio su primera alternativa seria. Ayer acudió a la tertulia de Ser Deportivos Málaga para hablar de la lucha por el ascenso de su equipo, pero de paso trató el perfil del asturiano ahora que está en trámites para regresar al Málaga como primer entrenador.

"Es la persona adecuada para dar tranquilidad, darle la pausa adecuada y marcar los objetivos del futuro. Conociéndole bien no va a dar un paso adelante si no lo tiene 100% seguro", apuntó De Cózar, "feliz porque suene de nuevo su nombre y pueda volver": "A mí me consta que ama la Costa del Sol y ha estado muy a gusto siempre aquí en nuestra tierra. Espero y deseo que si se hace realidad logre sus objetivos porque Juan Ramón es un gran profesional y sobre todo una buena persona".

El club quiere que Muñiz lidere el proyecto para regresar a Primera en el banquillo y en los despachos. Por su parte el técnico pide garantías por escrito a la propiedad de que tendrá libertad para llevar la parcela deportiva. Aún espera también a que Mario Husillos abandone definitivamente la dirección deportiva; una marcha que no se termina de concretar. Sucede que el tiempo vuela. "Lo quieren todos los quipos que han descendido y estoy seguro de que cuando acabe la competición lo querrán los siete u ocho de Segunda que no hayan conseguido sus objetivos. Tendrá un abanico de posibilidades", señaló el dirigente blanquillo.

Destacó Jorge de Cózar la diligencia del asturiano en su trabajo. Ya se le conoce de sobras en el club y recuerda sus particulares horarios en aquel año y medio que acabó en ascenso: "Entiendo que para contratar un profesional como Juan Ramón hay que donarle la demanda que él necesita, que es la tranquilidad. Él trabajará 19 horas seguidas en La Rosaleda, ya lo hizo en Segunda. Recuerdo que entonces venía a visitarle y tenía que esperarle porque llegaba a las 9 de la mañana, entrenaba y se quedaba hasta las 8 o 9 de la tarde. Por tanto si no lo ve claro no viene".

Vistas las funciones que se pretende que ocupe Muñiz y la situación del equipo, con 27 jugadores con contrato vigente, tendría un trabajo ingente por delante. "Muñiz es la persona adecuada, pero también entiendo que una persona tiene 24 horas y va a necesitar refuerzos, apoyos, porque hay una logística importante en el día a día", añadió el director deportivo blanquillo que, como es obvio, da su visto bueno.