"¿Quiénes somos? ¿El del primer tiempo o el segundo?"

A José González se le notó en su semblante que el empate que obtuvo su equipo ayer ante el Girona (0-0) lo sintió como una derrota. Sus palabras insuflaban ánimo, tanto a sus jugadores como a la afición, pero en su rostro y compostura se le veía contrariado al gaditano, al que los dos puntos de seis conseguidos hasta ahora le llevan por el camino difícil: "Podíamos ir por la vía sencilla o por la vía dura. Pudimos ganar en Ipurúa y en el día de hoy [por ayer] pudimos ganar o perder. Nos toca la vía dura. Sabía que venía a una tarea muy difícil. Pero solo voy a transmitir ilusión, no voy a dejar de hacerlo".

José siente este empate como un "paso atrás": "Necesitamos los tres puntos. Te diría que ha sido un partido feo, muy disputado. Hemos podido ganar o perder con un buen equipo. Pero estamos en otra circunstancia, de una necesidad imperiosa. Tenemos que saber llevarlo", apuntaba sincero el técnico que no vio falta de actitud en sus jugadores, los cuales habían "deseado la victoria", pero no entendió como pudieron verse dos caras tan diferentes de su equipo: "La pregunta que me hago es ¿realmente quiénes somos? El equipo del primer tiempo o el del segundo. En el primero hemos generado. Pero cuando ellos nos han apretado hemos estado dubitativos, temerosos y los jugadores no se mostraban. Quiero quedarme con la parte positiva que es la que nos va a ayudar a crecer. En la primera parte hemos estado bien ante un equipo que sabe a lo que juega. Tiene mucho mérito. Con el segundo no puedo estar contento. Porque hemos aparecido más con 10 que con 11. No tengo el argumento para poder explicarlo. Hemos desaparecido".

El segundo tiempo fue gris por parte del Málaga. Se dejó llevar por el control del Girona y peligró hasta el punto final. No vio cansancio físico el técnico gaditano: "Cuando nos hemos quedado con 10 hemos tenido chispa. Por lo que si estás cansado y te quedas con 10, no llegas al área. Creo que era algo mental. Pero no creo que sea miedo, quizá agarrotamiento. Estaban frescos y atrevidos. Se incorporaba Recio, todos la pedían, había dinamismo… En el segundo tiempo nos han ganado todas las jugadas divididas, los saques de banda… Quedan muchísimos partidos, se que la distancia es grande, pero me están dando actitud".

A la expulsión del Chory le restó importancia José, justificando la presión del uruguayo en esa parte del campo y no ve un patrón en las dos últimas expulsiones: "Las expulsiones son circunstanciales. No creo que tengan otro motivo. Chory Castro y Kuzmanovic llevan muchas batallas a sus espaldas y no quiero pensar que sea por eso". A Samu también le piropeó en su debut, al que le dio 20 minutos: "Nos puede aportar cosas. Está en su hábitat natural, donde ha sido feliz. Y nos puede dar mucho".

Pese a ir de más a menos, el entrenador blanquiazul resaltó lo positivo que es dejar la portería a cero para "crecer". Cuestionado por qué le falta al equipo, José señaló la portería: "Creo que necesitamos meter el primero. Machacar el partido. Hemos conseguido que ellos no pisen el área en el primer tiempo. Pero tenemos que tener más claridad en algunos conceptos. Nos ha faltado eso. Los pequeños matices. Hemos genero fútbol hasta tres cuartos pero ahí nos han faltado los automatismos. Necesitamos más tiempo".