La primera a la quinta

Hace ya más de un mes que el Gato Romero fue nombrado entrenador. La sensación es de que lleva mucho más tiempo. Porque hubo de inicio muchas nubes: el adiós raro de Juande, el parón navideño. Empezó a jugar con un calendario muy cuesta arriba y el mercado de fichajes ha venido a cambiar de manera significativa. De hecho, cai se consideraba Pamplona el kilómetro cero del uruguayo. Lo que sigue a cero es su casillero de victorias. Un lujo que no puede prolongar más en su quinto partido, menos aún con La Rosaleda de escenario.

El hecho de no ganar este mediodía no significaría un drama, pero sí alimentaría sobremanera la desazón de la afición, que empiezaría a ver a los suyos peligriosamente anclados en la zona media de la clasificación, y otra temporada más mirando con el rabillo del ojo a los equipos que se enmarañan en la zona baja. Vencer al Espanyol debe romper una secuencia derrotista que no encaja con el juego de las últimas jornadas y que reforzaría a un equipo visiblemente al alza. Se escapó vivo el Osasuna ante un Málaga mejor y que por fin equilibró méritos defensivos y atacantes. La prueba de lo contento que está Romero viene en la convocatoria y también en la alineación, aunque habrá cambios.

No estará Recio, que empezaba a levantar cabeza, y ello precipitará el estreno de José Rodríguez. El técnico ha palpado pronto las tremendas ganas con las que ha aterrizado el alicantino, así que lo quiere enchufar a la dinámica del equipo desde el primer momento. Viene de ejercitarse con continuidad y en buena forma física, por lo que se espera de él una buena puesta en escena.

Parece haber llegado también el momento de Keko. El madrileño tuvo una segunda parte muy activa ante los rojillos y empezó a encarar con confianza. Jugar desde el inicio y con continuidad ante la afición es sin duda una buena receta para exprimir el jugo de Keko, al que todavía no se le ha visto en plenitud y es lo que se pretende para este tramo de competición. Quien sabe si Charles, que tuvo una recta final muy decente en el pasado partido, también tenga su oportunidad desde el inicio, aunque con casi total seguridad seguirá en punta de lanza Michael Santos para que no lo tome como un castigo tras el fallo del penalti ante Osasuna.

Huelga decir que el Málaga espera seguir creciendo desde la defensa hasta el ataque. Abrazado a esa dupla que con tanto mérito se estrenó la semana pasada. La veteranía de Demichelis y la sangre fría de Luis Hernández pueden representar la tan ansiada serenidad que ha venido haciendo falta en el centro de la zaga toda la temporada -chocó bastane que Miguel Torres, que llevaba toda la semana ejercitándose con normalidad, se quedara fuera de la convocatoria-. Más aún contra un Espanyol que al fin ha agarrado la buena ola en la Liga y empieza a mostrarse como adversario bastante rocoso.

De nuevo La Rosaleda tendrá que hablar en uno de esos horarios que, por la falta de hábito, pueden derivar en una gran entrada o en un boquete muy visual en las gradas. En el primer ensayo, ante el Deportivo, un día de lluvias bastante fuertes no permitió entender la verdadera dimensión de este nuevo horario. Es el segundo encuentro del Gato Romero ante su afición, así que el uruguayo tiene bastantes ganas de sentir el empuje de los suyos llevando en volandas a un plantel que hizo una raya en el suelo y empieza a dar interesantes síntomas de recuperación.