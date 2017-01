La primera vez de Juanmi como rival

Hay jugadores que parecen destinados a desarrollar su carrera en un club. Y así se escribía la de Juanmi en Málaga. Pero la relación se quebró. Ingresó como niño en la cantera de Martiricos y aún hoy lo es, ya que debutó con 16 años y ahora que tiene 23 su nombre es más que conocido. Su pujanza en un momento de necesidad económica le llevó a salir hace dos veranos. Se conoce La Rosaleda de memoria, pero pasado mañana tendrá que ingresar por primera vez en el vestuario visitante, vestir con la camiseta suplente, no celebrar un gol si es que lo mete. Las primeras veces son preciosas o traumáticas, y eso es lo que le tocará comprobar al delantero de Coín.

En un total de 47 ocasiones ha jugado Juanmi al abrigo de Martiricos durante su carrera. Y en ellos dejó la cifra de 11 tantos, prácticamente un gol cada cuatro partidos. Es la mejor definición del ahora txuri urdin; nunca destacó por sus regates, velocidad o potencia, él es un virtuoso de saber estar donde va a llegar el balón y alojarlo en las mallas. Raro es, de hecho, que Juanmi consiga un gol ya no sólo fuera del área, sino que no sea en el área pequeña.

Juanmi nunca había imaginado su carrera lejos de Málaga, por más que hace cuatro temporadas, con 19 años, le tocara vivir la segunda vuelta en Segunda con el Racing porque Manuel Pellegrini no tenía sitio para él en su plantilla galáctica. La campaña pasada tuvo que resignarse a salir incluso de España. Su agente, Manuel García Quilón, supo moverse como nadie para llevarlo al Southampton. El equipo que entrenaba Ronald Koeman -ahora en el Everton- precisaba un delantero con nombre y se puso en contacto con el representante madrileño. En ese momento Juanmi acababa de debutar con la selección española ante Holanda en un amistoso. Quilón no dudó en recomendarlo como "el 9 de España", de ahí que los británicos no dudaran en desembolsar los 7 millones que costaba su cláusula de rescisión. Pero Juanmi no encontró su sitio ni en el equipo ni en la ciudad, y pidió una cesión para volver a España y sentirse de nuevo futbolista. Lo intentó el Málaga, aunque la opción no pudo cuajar porque no cuadraban las cuentas. Se tuvo que quedar allí hasta final de curso y entonces los blanquiazules lo volvieron a intentar. Pero la Sociedad apostó fuerte y se lo llevó.

Eclipsado por Willian José, Oyarzábal y Vela, hace unas semanas empezó a tener minutos y a carburar, a ser ese jugador ratonero. Llega afilado, con seis goles, cinco de ellos en diciembre. En Málaga será titular. Y tendrá que gestionar el alto componente anímico en el encuentro.