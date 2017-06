"Mi prioridad siempre fue echar raíces aquí", destaca Juan Carlos

Uno de los asuntos que el Málaga empezó a resolver hace unos meses es la continuidad de Juan Carlos, aunque ya como futbolista en propiedad. En las últimas semanas los avances respecto a su contrato aquí quedaron prácticamente enjaretados y tan solo resta rematar el acuerdo con el Braga y el fondo de inversión, cuestión engorrosa pero para la que no habrá mayores problemas. Algo que permitirá al zurdo cumplir lo que pretendía. "Mi prioridad siempre ha sido echar raíces en Málaga y consolidarme en este gran club con una gran afición", comentó Juan Carlos ayer en la Cope.

Ya han pasado los meses de inquietud para el futbolista formado en el Real Madrid, que ha sido informado por parte del Málaga de que todo marcha bastante encauzado y que no debería demorarse mucho el anuncio oficial toda vez que se terminen de intercambiar los documentos para el trueque con el Braga por Horta. Desde un principio, Juan Carlos era consciente de que sería bastante complicado que el Málaga ejerciera la opción de compra de seis millones por él, aunque también que ello no sería una traba para encontrar otras vías para el acuerdo: "Desde el principio dije que la opción de compra de seis millones era desorbitada y que no sería inconveniente para seguir en Málaga".

A expensas de su fichaje formal, Juan Carlos quiere "resetear y volver en julio con más fuerzas" y crecer más si cabe para el próximo proyecto porque "el final de temporada ha sido fantástico. Míchel dio confianza al grupo".