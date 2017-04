"Somos profesionales, estamos por encima de cualquier polémica"

El Málaga se llevó a Juan Carlos, Miguel Torres y Luis Hernández a la central de Selected, firma que viste al equipo, en Churriana. Allí ejercieron de modelos y también analizaron la actualidad del equipo, muy salpicada de cuestiones extradeportivas. El lateral diestro, uno de los que habla con más autoridad del vestuario, sacó pecho por la profesionalidad de sus compañeros.

"Somos profesionales y sabemos lo que requiere un partido de ese equipo si se llega al final de Liga en esas condiciones. Por el entrenador y la mentalidad que tenemos, no nos entra en la cabeza otra opción que ganar cualquier partido que nos queda. No somos jueces de la Liga, el que gana la competición es el más regular durante el año, no por una victoria o una derrota. No queremos que se nos mezcle con lo que pase en la última jornada. Somos profesionales y vamos a salir a ganar porque es lo que deseamos y a lo que nos obliga la afición, sea cual sea el rival. Estamos por encima de cualquier polémica", aseguró con contundencia ayer.