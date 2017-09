"El pubis te limita todo, piensas una jugada y a la vez en el latigazo"

Juan Pablo Añor (Caracas, Venezuela, 1994) quemó etapas a la velocidad del rayo. Llegado en 2010 en edad juvenil, hoy es cuarto capitán del equipo con 23 años. Pide paso y responsabilidad, como muchos valores de una cantera a la que piropea y sobre la que destaca un nombre. "A Manel Casanova hay que ponerlo en letras mayúsculas", dice. Su zurda, la más especial de este Málaga, está llamada a decir que "este año sí".

-¿Cómo está de sus molestias en el pubis? La pubalgia es una lesión muy compleja.

-Bien, mucho mejor de lo que estaba en los años anteriores, y más después la pretemporada, que estuve trabajando para fortalecer los músculos y mucho mejor. Pero sigue habiendo algo ahí, algo que es normal. El pubis es algo que no se sabe explicar muy bien, porque aunque te operes o lo fortalezcas lleva sus antecedentes de debilidad que hacen que todavía sigas con problemas. Me siento muy bien, fortalecido, pero hay cosas que se nos escapan que es difícil resolver. De hecho las molestias de esta semana no tenían nada que ver con algo muscular, sino que era algo más de un edema, de un hueso que produce que en los golpeos y en todos esos trabajos más bruscos sientas dolor.

-¿Mentalmente cómo se lleva?

-Eso es lo peor. Te limita todo. Vas pensando en una jugada pero a la vez piensas que si haces algún tipo de movimiento te va a tirar, te va a dar un latigazo y es incómodo. Cuando uno no está bien, que te limite una molestia es lo peor. La cabeza es lo que tienes que tener más liberado para poder trabajar bien en estas situaciones. Seguramente me vendrá a doler en otro momento pero la idea es seguir trabajando para que llegue el momento en cual desaparezca por completo.

-¿El parón ha venido bien?

-Para mí personalmente sí. No ir con la selección y quedarme aquí recuperándome de esos dolores me ha venido bastante bien. Y al equipo también le vino muy bien. La semana de entrenamientos ha sido intensa y nos está ayudando porque sabemos lo que nos estamos jugando y tenemos ganas de sacar los tres puntos más que nadie contra Las Palmas.

-Las Palmas, próximo rival, está en una situación muy parecida a la del Málaga.

-Sí que es verdad. Están en una situación parecida a la nuestra. Se ha ido gente importante, ha llegado gente nueva y tienen cero puntos. Nosotros vamos para jugar de tú a tú a jugárnosla de todas, todas con ellos. Jugamos con nuestra afición y creo que no hay mejor momento que este para agarrar otro ritmo.

-La Grada de Animación no apoyó por huelga contra los horarios contra el Eibar y ahora el ambiente quizá esté un poco viciado. ¿Cómo afecta a un jugador eso sobre el campo?

-Cuando nos ha ido bien el público siempre ha estado ahí. Nos identificamos con el público, cuando ellos están compenetrados nosotros también y la cosa es esa. Que al equipo le vaya bien y el público nos apoye porque cuando se hace todo va bien. Necesitamos de las dos partes para que esto vaya de un solo hilo.

-¿Qué tal se están asentando los nuevos compañeros?

-Han llegado bastantes y, como para todo equipo, todo principio de Liga necesita su tiempo de readaptación, de entendimiento. Hay otros que no lo necesitan pero en este caso está pasando y más pronto que tarde nos vamos a entender, vamos a encontrar la solución y vamos a encontrar los resultados que todos queremos.

-Le pregunto por dos nombres en particular: Cecchini y Rolón. Usted sabe lo que es adaptarse a un fútbol diferente.

-Es complicadísimo venir de una liga totalmente distinta a la española. Todos sabemos cómo es en Sudamérica y sobre todo en Argentina, una liga mucho más rústica, mucho más de roce y aquí se maneja otro estilo de juego, otro ritmo de partido. Pero bueno, los dos, de lo que hemos visto, se están adaptando. Para eso claro que tienen que jugar partidos y ahí será donde se adapten bien. Son jugadores jóvenes, vienen a aportar y sobre todo jugadores que lo dan todo en los entrenamientos para estar más pronto que tarde en el campo.

-¿Les ha visto detalles?

-Claro que sí, si no no estarían aquí. Esto es el Málaga y jugador que está aquí es porque se lo merece. Hay que darle la oportunidad a cada uno para que pueda demostrar lo que realmente vale, en el campo es donde se ve lo que uno verdaderamente tiene.

-¿Cómo sienta ser ya el cuarto capitán?

-Es un orgullo. Se me pone hasta la piel de gallina porque venir aquí a los 15 años, ni saber cuándo iba a debutar con el primer equipo y que ahora pasen los años y sentirse importante... Llevar el brazalete para un malagueño como Recio es un orgullo, pues imagínate para mí que vine aquí con 15 años y me siento como uno más de aquí.

-Llega solo siendo un niño y dejando a la familia atrás. ¿Cómo es su fichaje por el Málaga?

-Todo fue muy complicado. Me llega mi padre y me dice que hay varias opciones de irse para España, pero era yéndome yo solo. Eso era lo que nos tiraba para atrás, sobre todo por mi madre, la familia, mis hermanos, pero yo lo tenía en todo momento muy claro. Cuando me dieron las opciones y estaba el Málaga ahí no lo pensé dos veces y dije 'me voy y que pase lo que tenga que pasar', pero la familia te pega evidentemente.

-¿Y cómo se adapta un niño que llega de nuevas?

-Pensaba que iba a ser mucho más difícil de lo que fue. Me acuerdo de que llegué a la residencia y estábamos todos los de la cantera, los compañeros, jugadores un poco más mayores y quieras o no ahí te relacionabas y hacías amigos. Se me hizo muy fácil por los compañeros. Si me hubiera ido a un piso yo solo a lo mejor habría dicho que no duraba aquí ni dos semanas. No solamente los compañeros, sino la gente en general. La gente aquí es muy simpática, muy abierta y eso ayuda a que todo sea más fácil.

-De esa promoción suya salen unos cuantos. Darder, Samuel, Castillejo, Fornals...

-Ojalá nos hubiéramos podido quedar con todos esos jugadores aquí, pero sabemos lo que es el Málaga. Hay que valorar el trabajo que se está haciendo de cantera porque no es casualidad que cada año salgan uno o dos jugadores y den la talla en Primera División. Pocos equipos de la Liga pueden decir eso y nosotros, los que nos sentimos canteranos y ustedes, los malagueños, se deberían sentir orgullosos de tener no sólo canteranos aquí en Málaga y que estén dando la talla, sino otros jugadores que hayan salido como los Samus, como Sergi, como Juanmi... Hay que valorarlo todo y tener en cuenta que Málaga tiene muy buena cantera y lo está demostrando ahora en Primera.

-Llegados muchos bajo el amparo de Manel Casanova.

-Eso mismo te iba a comentar. No sólo hay que valorar a los jugadores sino el trabajo que hay detrás, que viene acompañado de Manel Casanova, que en paz descanse. Hay que valorarlo mucho y sobre todo poner el nombre de Manel Casanova en mayúscula porque tiene mucha culpa de jugadores como Sergi, como Pablo, jugadores que trajo él e incluso a mí, que firmé mi primer contrato en juveniles con él. Era el que siempre nos llevaba a todos y tiene en parte mucha culpa de lo que todos los canteranos hacen hoy en día.

-¿Cómo afectó su pérdida?

-Pues el otro día hablaba con Mula, que era también muy cercano a él. Son muchísimos años y no es sólo el trabajo que hizo, sino el trato que tenía con nosotros. Era algo muy especial, es una pena no poder tenerlo aquí.

-Menciona a Mula. Otro al saco, hay también futuro.

-Mula nos ha sorprendido a todos. A mí en particular no porque lo conocía desde juveniles y sabía que le quedaba poco por llegar aquí. Es una grata sorpresa que esté con nosotros y dando la talla además. Y no sólo es él, otros como José Carlos o Maty tienen mucha calidad y están aquí con sólo 18 o 19 años aunque no hayan debutado en competición. También está con nosotros Álex Robles, que ha sido internacional con las inferiores. Todo eso hay que valorarlo.

-Y no nos olvidamos de Ontiveros. Tira la puerta del primer equipo nada menos que con un golazo al Dépor para ganar el partido.

-Eso es lo que tiene él, descaro en el fútbol y en su vida personal y es otro más que se nos ha olvidado. Tenemos muy buenos jugadores y ojalá podamos agarrar ese ritmo que tuvimos al final del año pasado, porque tenemos un equipo con calidad para competir.

-¿Cómo es ese proceso de integrarse a un primer equipo?

-Hablando de incorporarme al fútbol fue complicado, porque en mi primer año no tuve mucha participación. Jugaba en una posición nueva de medio centro y tenía que adaptarme a lo que fuera, porque por jugar aquí habría jugado aunque me pusieran de lateral derecho. Javi (Gracia) pensaba que me podía poner ahí en los partidos y así fue, complicado, pero luego la adaptación al grupo fue muy fácil. Tuve la posibilidad además de coincidir con jugadores veteranos y de mucha experiencia, te hablo de los que más aprecio como Camacho y Roque Santa Cruz, que hicieron mi adaptación mucho más fácil y fueron los más cercanos a mí.

-Y al final aquí está. Tiene que coger galones.

-Uno es consciente de eso, que conforme pasan los años y a través de que uno hace cosas importantes tiene que seguir manteniéndolo y responsabilidad hay. Uno tiene que hacer las cosas bien y asumir responsabilidad porque sabe que el equipo lo necesita, entonces por eso me exijo, quiero tener esa continuidad para no bajar el ritmo y hacer las cosas bien para un beneficio del equipo.

-¿Este año qué se exige?

-Mucho. Soy una persona exigente, sé lo que puedo dar y sé lo que he dado. Me pido mucho porque me hace falta y el equipo lo necesita. Espero que sea un año de buenas cosas, me he marcado objetivos para motivarme más y sobre todo aprovechar los minutos para que tanto aquí como en la selección pueda estar al 100%.