"Yo más no puedo dar", proclamaba José González tras el partido: "Igual es incapacidad". Eran las frases más contundentes del gaditano desde que llegó a La Rosaleda. Lo decía todo en cinco palabras, las cinco primeras, y reflejaba lo que ha sido su equipo en estos nueve partidos con él al mando: "Tengo que seguir trabajando y dar con las teclas necesarias para que el equipo logre esa victoria que nos permita seguir compitiendo. Los entrenadores somos producto de los resultados. Tengo que seguir trabajando. Dar más. Tenemos que conseguir la victoria para poder competir. Ahora mismo es imposible, pero tenemos que seguir trabajando".

"Imposible". Fue el discurso más derrotista del técnico malaguista. De sus palabras se desligaba un mensaje apesadumbrado y de mera realidad y en el que repitió conceptos que le han abanderado: "De los seis primeros clasificados, cinco han pasado por aquí. Los equipos grandes te van a llegar y te van a hacer gol. Nuestra tara es la enorme falta de gol. Y en dos semanas van a venir el séptimo y el segundo. Falta de trabajo y de entrega no existen. No tengo un pero que ponerle a los futbolistas".

"El partido estaba planteando de una manera. Esperábamos crear mas complicaciones al Barcelona en el primer tiempo. Que no tuviera ocasiones de gol y mientras pasaba el partido estirarnos algo más. Hemos estado intensos pero ellos tienen jugadores especiales, son diferentes. Sin Messi, entran Dembèlè o Paulinho. Tiene un elenco de estrellas, puede venir con cualquiera. Messi es determinante pero tienen mucho potencial", explicaba justificando cómo se dio el encuentro y cómo esperaban que se diera: "Sabemos de su calidad. El 0-1 fue un golpe muy duro. Sabemos que tenemos problemas para hacer gol. Hemos flaqueado y nos han hecho el 0-2".

La expulsión de Samu García, que posiblemente le acarree más de un partido de suspensión, la valoró el técnico con cierto grado de justificación: "La expulsión es fruto de la frustración. No tiene ánimo de hacer daño, llega tarde". Pero fue ella la que le hizo especialmente daño al equipo: "Con la expulsión nos intentamos meter en el partido. Nos cuesta mucho hacer gol, muchísimo. Es de aplaudir la actuación de Roberto. El Barcelona es el que más posesión tiene de LaLiga. Lo hemos intentado, hemos tenido nuestros ocasiones. Queremos ilusionar a la gente, a nosotros, pero eran superiores. El Malaga está donde está por algo".

Fue honesto y directo con la distancia con el descenso. El triunfo ayer del Levante supuso que se llegaran a los 11 puntos de distancia con la salvación. Una distancia que deja muy a las claras la dificultad de la machada. Es por eso por lo que esta haya sido la rueda de prensa más derrotista del técnico. "La Segunda División está más cerca porque estamos a 11 puntos. Como profesionales tenemos que seguir compitiendo como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, exceptuando lo del día del Leganés. Tenemos que darle a la afición lo que nos exige pero tenemos que darle mucho más", decía el gaditano recordando de nuevo el partido en Madrid y justificaba sin rodeos, lanzando un capote a los suyos: "No existe falta de de actitud. Saben perfectamente lo del día del Leganés. No me voy a esconder en esa situación".

"Somos profesionales, nos debemos a una afición y tenemos que respetarla", apuntaba sobre lo que puede pensar la afición estos días y añadía: "También a un escudo y una historia". José quería dar a entender la dificultad del encuentro, perder era normal: "Perder contra el Barcelona lo va a hacer el 90 por ciento de los equipos de LaLiga porque son superiores. Yo entiendo la frustración, la misma que tenemos nosotros. La distancia se amplía. Pero tenemos que seguir y seguir hasta que sea posible. Si estamos donde estamos no es por falta de trabajo. Esto es por la incapacidad de todos".

Muy molesto quedó José González cuando se tildó de "ridícula" la temporada del equipo. Su racha es de siete derrotas consecutivas y los dos empates con los que inició su periplo en Málaga. Números muy pobres pero ante los que volvió a señalar las maneras de sus jugadores, dando validez al rendimiento ante teóricos equipos superiores: "El Málaga no está haciendo el ridículo. Han pasado por La Rosaleda grandes equipos, como el Valencia, el Atlético y el Sevilla y hemos competido y con opciones de ganar. Se está dando el máximo".

Se habló también de una posible destitución de José González, algo que no esquivó. Sobre ello, el gaditano declaró que "el club tomó una decisión hace jornadas y si toma ahora alguna, lo tengo que aceptar. Pero si no la ha tomado, es porque el trabajo que se está realizando no es tan malo".