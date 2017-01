La puerta 13 honrará la memoria de Gallardo

El club sigue dando pasos adelante para honrar la memoria de personajes clave en su historia, sobre todo la más lejana, la que más cayó en el olvido desde la desaparición del CD Málaga. Si a finales de diciembre se descubrió la puerta en honor a Pedro Bazán, ayer comunicó que la próxima que se inaugure llevará el nombre de José Antonio Gallardo, el guardameta que falleciera días después de que un rodilla en la cabeza recibido en Balaídos supusiera su fallecimiento. Hoy justamente hace 30 años de aquel fatal accidente.

Obviamente, no es casualidad. El club, a través de su Fundación, que es la que articula todo este tipo de iniciativas, quiso tener ese detalle, puesto que para el acto en sí aún no hay fecha. La intención es que pasen unas cuantas semanas para no solaparlo con el descubrimiento de la puerta de Bazán, que aún está en la retina. Sin embargo, así se da un paso para con los familiares de Gallardo, que llevaban mucho esperando y reivindicando alguna muestra del club para honrar su memoria -incluso algunos aficionados llegaron a crear una plataforma reivindicativa al respecto-.

"El club quiere reconocer de este modo al que fuera guardameta blanquiazul, para que pueda estar siempre presente en la memoria de todos los aficionados del Málaga CF. Club y Fundación tienen el claro objetivo de poner en valor la historia de la entidad y reconocer a los jugadores que marcaron un antes y un después en el Málaga. Echar la vista atrás para ver de dónde venimos y construir un futuro honrando la memoria de quienes defendieron con ahínco la camiseta blanquiazul", aseguran los dirigentes en un comunicado difundido a primera hora de la tarde.

José Antonio Gallardo, natural de Torremolinos, falleció el 15 de enero 1987, cuando solo contaba con 25 años y un futuro por delante muy prometedor, tras tres semanas hospitalizado. La noticia causó una gran conmoción en el fútbol español. Todo por culpa de un rodillazo involuntario del jugador del Celta Baltazar cuando el meta malagueño se tiró al suelo para detener su avance. Tuvo que ser ingresado en un centro vigués por culpa de una conmoción, aunque días después pudo ser trasladado al hospital Carlos Haya -en Nochebuena-. El derrame cerebral que sufría se extendió, hasta que entró en parada cardíaca y falleció. Su muerte es una de las grandes heridas de la historia del Málaga y del fútbol.