Un puesto esencial

El hueco que deja Camacho, por jerarquía y capacidad futbolística, es difícil de rellenar en el Málaga. Ha llenado las arcas de Martiricos la marcha del capitán, pero ello no implica que todo el dinero se pueda gastar en fichas de jugadores, las normas del fair play financiero no son tan laxas. Así que hay que afinar el tiro en una posición clave sin el ancla de las últimas temporadas. Más allá de la ascendencia que se pierde en el vestuario. Es por ello que se trabaja.

"En el mediocentro nos lo vamos a tomar con más calma para buscar el mejor sustituto posible dentro de nuestras posibilidades económicas. Tenemos aún que ver en qué sitios podemos reforzar la plantilla y lo haremos. Queda mucho mercado, los equipos tienen que colocar sus jugadores...", aseguró ayer Arnau en los micrófonos de Onda Cero Marbella, donde estuvo como invitado: "Es el momento de tomar decisiones y de planificar. Es muy importante ajustar muy bien los fichajes, cada fichaje es una carrera con otros clubes que quieren a los mismos futbolistas, nos encontramos con dificultades que vamos solventando".

Como se ha publicado, la opción que más gustaba era la del jugador del Zenit de San Petersburgo Javi García, pero las cifras de la operación no cuadran ni de lejos. Se ha trabajado en esa posibilidad, pero se ha enfriado. El equipo ruso pide traspaso por el jugador porque quiere hacer caja para paliar la inversión en fichajes realizada y adaptarse al fair play financiero de la UEFA. Su salida es factible y el jugador ha rechazado algunas proposición del Sporting de Portugal. Según publica la prensa rusa, el Zenit pide 10 millones de traspaso, algo evidentemente prohibitivo para el Málaga, más aún con la alta ficha del jugador. Diario de Sevilla publicó ayer el interés del Betis por Javi García e incluso habla de una oferta por cuatro temporadas por el jugador murciano.

Otra opción que también se publicó en estas páginas que gustaba era Dani García, capitán del Eibar. Sucede que el equipo vasco se remite a la cláusula de rescisión (ocho millones) y no negocia aunque García acabe contrato la siguiente temporada. No le importa al club guipuzcoano no ganar ese dinero de traspaso si consigue formar una plantilla competitiva que le permita quedarse en Primera. Un ejemplo es lo que sucedió con Adrián González la pasada campaña, capital en la gran temporada eibarresa y ahora en el Málaga.

Arnau y Míchel cuadran prioridades para que el equipo no eche tanto de menos la presencia de Camacho.