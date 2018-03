"El punto nos da solidez"

"Sabe a poco", decía el Chory Castro en la zona mixta del Estadio de Balaídos tras el 0-0 ante el Celta de Vigo. Un punto que rompía una dinámica de siete derrotas consecutivas pero que sabía a poco: "Sin duda necesitamos los tres puntos. Otra vez un partido donde el equipo demuestra la actitud y el compromiso de salir a ganar. Tuvimos una buena primera parte conteniéndolos. En la segunda parte se notó el cansancio. Los dos tuvimos ocasiones. Igual el resultado es justo".

Miguel Torres también dio la cara tras el encuentro. El madrileño quiso destacar lo positivo: "Es el único aspecto positivo. Sumas un punto y el equipo da sensación de solidez. El objetivo es la permanencia. Ahora se pone todo más complicado. Ahora tocar animar al equipo. Tenemos jugadores que puede ser determinantes de aquí a final de temporada".

Chory Castro: "Empatar en otra situación podría ser suficiente, pero ahora no lo es"

Sobre la afición giraron tanto el extremo como el lateral ayer. Torres la alabó: "La afición del Málaga es intachable. Nos animan en cada partido. Que hayan venido desde tan lejos es una muestra del sentimiento que hay detrás. Lo primero que hicimos es ir a la gente que vino a animar, a agradecerles que viniesen". Sobre esto, el uruguayó entonó el mea culpa: "Tenemos que tener la mentalidad de que el final de temporada puede ser muy difícil. Nos debemos a un club que hasta el momento, la gente nos sigue acompañando. Va a ser difícil, pero tenemos que seguir peleando. Tenemos que mantenernos vivos en los partidos".

"Sabes que es una situación complicada. Depende de nosotros si bajamos la cabeza o no. Pelear hasta el último partido. Tenemos que sumar de tres. Un empate en otra situación sería suficiente pero ahora no lo es", expresaba un Gonzalo Castro que se rinde a la evidencia pero que ve algo positivo del punto: "Los resultados son los que mandan. Es capaz que el punto sea bueno. Vas con otra mentalidad estas dos semanas. Al final, con el cansancio te encuentras con esas oportunidades de gol. Nosotros tuvimos la última para poder llevarnos los puntos".

"Nosotros vamos a ser los últimos en bajar los brazos. Lo último que quiere la afición es que luchemos todos los partidos", apuntaba Miguel Torres que pidió que no se singularizara: "No es un momento para valorar situaciones individuales. Tenemos que preparanos para cuando el entrenador nos necesite. Todo esto no es bueno para ninguno de nosotros, los que llevamos más tiempo en esto solo podemos mandar mensajes positivos".