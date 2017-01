Sin puntos pero con madera

El Málaga ganó el domingo algo que no fue los puntos. Digamos que hizo un partido para reflexionar y para pensar que en este equipo hay más madera que lo que venía demostrando jornadas atrás.

El Gato Romero apostó por el sistema que empieza a consolidar, un 1-4-2-3-1 dando entrada a Juanpi de inicio y poblando el centro del campo. Pronto avisaría el Real Madrid con jugadas de Cristiano Ronaldo y Benzema, si bien ninguno de los dos consiguió batir a Kameni. El conjunto malaguista no sufría especialmente y el Chory Castro mandaba un balón al palo dejando patente que este equipo no estaba dispuesto a arrugarse en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, cuando más tranquilo estaba el partido para los jugadores blanquiazules, Sergio Ramos, en dos jugadas a balón parado, adelantaba al cuadro de Zinedine Zidane y marcaba unas diferencias que parecían definitivas antes de que se cumpliera el tiempo de descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Málaga dio un paso adelante, aprovechó la siesta de un Madrid que probablemente ya andaba pensando en la Copa del Rey y dio un puñetazo encima de la mesa.

Juan Carlos iba a hacer de cuchillo por la banda izquierda y a punto estuvo de batir a Keylor Navas en su internada, aunque el rechace lo recogió un Juanpi que anotaría el gol. Seguidamente, casi sin tiempo para digerirlo, el Chory rozó el empate. El equipo no se descompuso y, aunque no generó más situaciones, la posibilidad del empate al estar por margen de un gol sobrevolaba el Bernabéu. Un Cristiano desesperado se estrellaba con Kameni. No dio tiempo a más y al final el Málaga sacó 0 puntos para la clasificación y 3 de motivación para afrontar la segunda vuelta.