"Yo quiero jugar aquí, con los del filial ya quedaré para tomar café"

álex Mula ha sido paciente y ha trabajado bien. Solo así se explica que se haya subido al tren nada más pasar por su estación. Le da más miedo una petición de autógrafo que un defensa curtido e intenta divertirse porque llevaba años esperando años la oportunidad que ahora le ha dado Míchel.

-¿Cómo lleva lo de conceder entrevistas?

-Mientras sean preguntas agradables, sin problema. Ya hice alguna.

-¿Quién es Álex Mula?

-Soy de Premiá de Mar. Mi madre está allí y mi padre en Granada. Desde que jugaba en el Espanyol estaba con mi familia de allí y mi padre venía a verme. Hasta que me vine al Málaga y ahora tengo más cerca a mi padre. Mi abuelo es de Jerez y mi abuela de Carmona, y mis otros abuelos son de Jaén, de Jódar. Soy catalán porque me tocó nacer allí, casi por casualidad.

-¿Cómo vino para acá?

-Con 14 años me fichó Manel [Casanova]. Esta es mi séptima temporada. Jugué en La Salle con 4 años, de ahí me fui al Premiá y pasé a la Fundació. Y con 8 años me fichó el Espanyol. Manel me fichó y cuando se vino al Málaga me trajo para acá. A mí no me daban residencia allí, así que no lo pensé.

-¿Qué tal le fue la experiencia como perico?

-El trabajo en las canteras de Primera es muy bueno. Te enseñan aspectos que en un equipo que no sea de élite no puedes aprender, quizás. Pero debes tener a gente que apueste por ti en el momento adecuado. Y si no es así, tienes que salir para buscarte la vida. Yo elegí venirme al Málaga y es lo mejor que pude hacer.

-¿Hay más peloteros en su familia?

-Mi padre jugó en el Granada 74 y vino a hacer las pruebas al Málaga. Un primo mío, Rafa, jugó en los juveniles del Barcelona en la quinta de Messi, con él, con Piqué... Ahora se dedica a otras cosas, pero tuvo la suerte de jugar con ellos. Fui una vez al Mini Estadi y vi a Messi jugar. Lo recuerdo rapidísimo, ya se le veía algo diferente. De hecho, después de ese partido no jugó más, se fue para el primer equipo. Ahora mismo el único que juega es mío tío, Julio Sánchez, que está en el Premiá de Mar.

-Vino aquí en época buena.

-Así es. Trabajando y esperando mi momento para hacerlo lo mejor posible. Fui viendo cómo muchos de mis compañeros, Samu Castillejo, Darder, Juanpi o Pablo, iban para arriba. Yo había jugado con ellos, así que sabía que era posible llegar, aunque con sacrificio y paciencia. Además, se necesita esa suerte de que cuenten contigo.

-¿Llegó a desesperarse viendo que ellos subían al primer equipo y usted no?

-Hombre, un poquito. Es difícil ver a gente más joven que sube antes que tú, como Luis, En-Nesyri u Ontiveros. Pero no es problema si sigues trabajando y ves que puedes hacerlo. Entonces las cosas llegan. Pero con esa suerte de que le gustes al entrenador para que te suban. Estar en el sitio adecuado en el momento adecuado.

-¿Ya se va creyendo dónde está?

-Sí. Me encuentro muy a gusto, ya es una realidad que estoy en el primer equipo como uno más. Tengo que intentar hacerlo lo mejor posible para que el entrenador siga contando conmigo. Cuando el míster te da la oportunidad de jugar, como ahora con dos partidos seguidos, lo único que pienso es devolverle la confianza intentando hacerlo lo mejor posible.

-¿Le tiene que frenar las ganas para que se dosifique?

-Al contrario. Me dice que lo dé todo en el campo. Y si en el 60 no puedes más, pues pides el cambio. Te lo tienes que dejar todo porque no sabes cuándo jugarás otra vez.

-¿Cómo fue el momento en que le dijo que iba a contar con usted?

-No ha hecho falta hablar de eso. Simplemente he seguido la dinámica de trabajo como uno más.

-Dice que ve en usted muchas cosas que le recuerdan a él, pero usted no lo vio jugar.

-Lo he visto en Youtube. Era un extremo que ponía unos centros de maravilla. Yo no sé si podré parecerme, ojalá pueda ser la mitad que él.

-¿Le da mucha caña con lo de centrar?

-Hombre... [risas]. Él quiere que pongamos los mejores centros posibles porque cada centro bueno puede ser una ocasión de gol. No podemos llegar a banda y desperdiciar esas jugadas, así que estamos trabajando fuerte en ello.

-¿Cambia mucho el sueño de como se lo imaginaba a como es?

-Es algo alucinante jugar en Primera y en la Liga. Ahora estoy viviendo un sueño, pero por eso no puedo decir que ya lo he conseguido todo y relajarme. Hay que seguir y seguir sin límite.

-¿Ya se anima a bromear en el vestuario?

-La gente es muy buena aquí. No porque seas nuevo te putean ni nada de eso. Hay muy buen rollo entre todos y yo soy uno más.

-¿Miguel Torres es el que está más encima de los jóvenes?

-Es una persona muy agradable que siempre está ahí para ayudarte en lo que sea. Hay muchos nuevos que se juntan también con los más jóvenes. Nos tratan bien.

-¡Qué cambio más radical del mal rato ante el Adarve a ser uno más del primer equipo!

-Fue un verano muy jodido. Si no me quedaba en el primer equipo, para mí era una oportunidad jugar en el filial. Sin ascenso del filial ni llamada del primer equipo, no sé lo que hubiera pasado, llevaba ya tres o cuatro años en el filial y a lo mejor habría perdido el tiempo otro año en Tercera. Pero, cosas de la vida, me ha pasado lo mejor.

-¿Qué le dicen en el filial?

-Que siga como estoy, que están muy contentos por mí y que no deje pasar la oportunidad.

-En la calle ya le reconocen.

-De vez en cuando la gente te para en la calle, se hace una foto y te dicen tres cositas. Está bien. Mientras no te digan cosas malas...

-¿Lleva bien la fama?

-Me da bastante vergüenza. Si hay poca gente, vale; si todo el mundo está pendiente de mí, no me gusta mucho. Pero no pasa nada.

-En el campo no parece muy vergonzoso.

-Para mí es más difícil estar en la calle que en el campo.

-¿Le da mucha libertad Míchel?

-Él te dice unas cosas que tienes que hacer. A partir de ahí, lo que tú sepas. Él no te va a exigir que te vayas de cinco contrarios, te pide el trabajo de cada día. Luego tienes libertad para hacer lo que te salga.

-¿Cómo convive con eso de que su momento personal sea feliz y el del equipo todo lo contrario?

-Estoy contento porque estoy cumpliendo un sueño, pero eso ahora mismo sirve de poco. Soy uno más del equipo y lo que quiero es conseguir victorias y sumar puntos, que lo vamos a hacer dentro de poco.

-¿Cómo se ha visto en estos primeros partidos?

-Me siento cómodo. Tienes que estar al cien por cien en todas las acciones, pero no es nada molesto. Es jugar, hacer lo que sabes hacer. Yo me siento muy bien jugando.

-¿Ha hecho algo especial en el plano físico? Se le ve muy entero en los finales de partido para venir de otro ritmo de competición.

-Siempre he tenido buena genética para correr. En pretemporada hemos trabajado mucho para poder estar ahora bien. No es problema para mí acabar a tope los partidos. Mi posición precisa de punta de velocidad para irte de los rivales para dar el último pase. Y tienes que estar fresco de piernas en Primera para esas cosas.

-Lo del Adarve fue demasiado duro para un vestuario tan joven.

-Es muy complicado de entender. Parece que lo teníamos ya y se nos fue de repente. Fue muy duro. El fútbol te da un día y te quita otro. En el filial nos ha quitado más de lo que nos ha dado, pero tarde o temprano ascenderá, el nivel que hay en ese equipo es mucha tela.

-¿Qué fue más duro eso o lo de Dortmund?

-Lo que vives desde dentro, en primera persona. Es lo más duro que he vivido siendo futbolista. Aunque lo de Dortmund también fue para llorar.

-¿Dónde vio ese partido?

-En casa de un compañero, Cristian Canario, y nuestras parejas. No nos lo podíamos creer, era imposible. Lo piensas, por cómo fue, con fueras de juego... una locura.

-Aunque le dé igual dónde jugar, ¿en qué posición ha actuado más veces?

-Yo empecé como delantero centro en el Espanyol. De ahí pasé a mediapunta. Vine al Málaga siendo delantero y mediapunta. Pero en el cadete vino Joselito, un chaval de Cádiz que le pegaba con lo que fuera y la metía. Así que Mateo [el entrenador] me puso en la banda. Desde entonces, siempre he jugado ahí. Pero me encanta ser mediapunta, sé moverme mucho por ahí porque ya he jugado y es un sitio donde hay muchos espacios.

-¿Pero ya ha aprendido a disfrutar como extremo?

-Sí, y me encanta hacerlo por la izquierda. Desde ahí encaras y tienes opción de disparo. Me siento supercómodo.

-Va a estar difícil en Primera, pero usted es jugador de buen número de goles por temporada.

-Sí, buscaré mi oportunidad. A la que pueda no me voy a cortar. Tengo buen golpeo y si tengo que ayudar al equipo, mejor. Si pueden ser 20 asistencias, mejor. Valen como 20 goles. Lo que sea por ayudar.

-Ya había jugando en La Rosaleda, pero no llena y en la élite. ¿Cómo se sintió?

-Sinceramente, es una pasada que la gente esté animándote lo máximo posible, aunque una vez que estoy dentro del campo me olvido de la gente. La gente solo está cuando hay una ocasión y la escuchas, pero ahí solo estoy pendiente del balón, de defender. Pensaba que iba a escuchar más a la gente, pero te aíslas y te concentras en el partido.

-¿Quién es la persona de su entorno que le da más caña?

-Creo que el más exigente soy yo. Es salir del partido y me como la cabeza con los fallos que he tenido. Mi novia, que está conmigo todos los días, es la que me dice cosas y me relaja. Si estuviera solo no pararía de darle vueltas a todo lo que hago mal.

-¿Estudia?

-No. Quiero hacer algo de inglés ahora. Tengo hasta la ESO y el día de mañana quiero hacer algo de dirección deportiva o entrenador.

-¿Quién es su mejor amigo en el filial?

-Con Iván llevo desde cadetes y es al que más aprecio le tengo.

-¿Y del primer equipo?

-Aunque sorprenda, Diego [González]. Lo conocía de antes, de la selección andaluza, y de cuando estaba en el Sevilla y jugábamos contra él. Es muy buena persona y me llevo muy bien con él.

-¿Tiene ya alguna camiseta de Primera?

-Sí. Me la cambié con Pablo Fornals en el Carranza y con Pablo Maffeo el día del Girona, pues coincidimos en el Espanyol. Tengo varios amigos repartidos por ahí.

-¿Cómo vivió lo de Pablo?

-Me hubiera gustado que siguiera para jugar con él, pero al final él ha elegido lo mejor para él y espero que las cosas le salgan muy bien. Siempre quiero lo mejor para él. Si decidió eso, estando en su casa, es lo mejor. Él es una persona que si hubiera podido se habría quedado muchos años. Salió esa opción, miró pros y contras, está ahí su familia y lo respeto.

-Con Fornals no podrá coincidir, pero unas bandas con Mula y Ontiveros suenan bien.

-En el filial hemos dado unas cuantas alegrías. Seguramente en algún partido podamos verlo.

-Casi todos los canteranos que han subido en los últimos años han tenido continuidad. ¿Eso le anima más?

-Sí, si haces las cosas bien, trabajas y te esfuerzas como nunca en tu vida, porque si no no hay oportunidad, el míster lo ve y lo valora. Y va a contar conmigo como uno más. No importan la edad o la experiencia. Si rindes más que otros que están en tu puesto y das el nivel, ¿por qué no vas a estar?

-Lo del filial, la pretemporada con el primer equipo, el fallecimiento de Manel Casanova, la Primera. ¿Cómo va digeriendo todo eso en tan poco tiempo?

-Con la mayor calma posible. Son cosas de la vida. Como lo de Manel, que por desgracia falleció y nadie se lo esperaba. Por un lado te vienen muchas alegrías, por otro no tantas; no todo es perfecto. Y las cosas pasan por algo, pienso yo,y siempre pueden ir a mejor.

-¿Sigue haciendo las mismas cosas que hace tres meses?

-Así es. Me gusta mucho ir a cenar, el cine, ver series en casa. Estar con los mismos amigos de antes. Me gusta mucho estar por Teatinos, hay mucho ambiente y se puede cenar bien. Hago una vida muy normal.

-Si sigue jugando, llegará un momento en que le costará en algunos de esos sitios.

-[Risas] Lo sé. Pero bueno, se llevará bien, intentando actuar con la mayor normalidad posible. Mientras no me agobien, no tengo problemas.

-¿Qué sensación tiene cuando se ve en la tele?

-Es un poco extraño. Me veo repetido en los partidos, porque me veo los partidos enteros para ver en qué fallo, y así poder corregirlas el día de mañana. Ya me he acostumbrado, pero al principio era impactante. Me suelo fijar más en las cosas que hago mal. Las buenas las tengo que hacer para seguir aquí. Pero sobre todo miro lo que he hecho mal. Y por el momento alguna cosa ha salido, como los centros de Girona [risas]. Fueron tres seguidos, pero los pondré mejor. Tienes que llegar a esa zona y ponerla bien, no vale ponerla mal. Si la pones mal, es un error.

-¿Tan mal lo han hecho para merecer cero puntos?

-Al equipo lo veo muy bien. No deberíamos tener cero puntos. Han sido fallos concretos que nos han castigado con gol. Pero veo al equipo con muchas ganas de sacar ya los partidos adelante. Estamos bastante bien.

-Un estadio que se estrena es buen estadio para estrenar el casillero de puntos.

-Ojalá que el estreno se recuerde con la victoria del Málaga y se agüe la fiesta. Será bonito jugarlo.

-¿Echa de menos jugar en el filial?

-Ya quedaré por las tardes para estar con ellos [risas]. Para tomar un café y lo que quieran, pero jugar quiero jugar aquí.